Строительство второй очереди кампуса УрФУ завершится осенью 2025 года

Вторую очередь кампуса Уральского федерального университета (УрФУ) планируется построить к 2025 году, рассказал генеральный директор компании-подрядчика «Синара Девелопмент» Тимур Уфимцев. «Все объекты должны сдать одновременно в ноябре 2025 года»,— сказал он.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Строительство второй очереди кампуса УрФУ

Фото: Полина Яговкина Строительство второй очереди кампуса УрФУ

Фото: Полина Яговкина

Во вторую очередь входят три учебных корпуса общей площадью 100 тыс. кв. м, они рассчитаны на 8,6 тыс. человек. «Три объекта объединены единым словом "кампус" — это Институт экономики и управления; Институт радиоэлектроники и информационных технологий и СУНЦ. Строительно-монтажные работы по всем трем объектам начались в прошлом году»,— рассказал господин Уфимцев. По его словам, все объекты прошли государственную экспертизу, строительные работы ведутся в соответствии с графиком.

В июне 2023 года завершилось строительство первой очереди кампус. В течение двух лет были возведены пять комплексов общежитий, общественный центр, медицинский центр, тренировочное поле с легкоатлетическими дорожками.

Кампус УрФУ возводится в районе Новокольцовский в Екатеринбурге. Проект предполагает формирование научно-образовательного кластера, в котором учащиеся СУНЦ, студенты университета смогут находиться в единой среде, формирующей университетское сообщество будущего.

Полина Яговкина

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