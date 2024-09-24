Курорты обновили ценники

Зимний отдых в Сочи, где в декабре стартует горнолыжный сезон, обойдется россиянам на 10–15% дороже, чем в прошлом году, рассказали представители сочинских горнолыжных курортов. По словам туроператоров, туристы не слишком активно планируют зимний отдых в сентябре — в Сочи в разгаре бархатный сезон, теплая погода, о снеге никто пока не думает. Пик бронирования в горах ожидают с 15 октября до середины ноября. При этом на самих курортах заявляют о том, что мест на новогодние праздники почти не осталось.



Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ

Зимний отдых в горах Сочи подорожал приблизительно на 12–13%, рассказал «Ъ-Сочи» вице-президент Ассоциации туроператоров России (АТОР), гендиректор туроператора «Дельфин» Сергей Ромашкин. Представители курорта «Роза Хутор» отметили, что инфляционный рост цен колеблется в пределах 10%. На «Газпром Поляне» по сравнению с прошлым сезоном стоимость зимнего бронирования увеличилась на 10–15%, в то время как цены на ски-пассы остались стабильными.

По словам господина Ромашкина, средняя стоимость размещения в горах Сочи с 25 декабря по 10 января, где отдыхающие проводят в среднем четыре дня, составляет примерно 50 тыс. на человека. Для сравнения, прибрежная часть, по словам эксперта, подорожала примерно на 16%, средний чек размещения в указанный период в этой части Сочи составляет 20–25 тыс. на человека без учета дороги.

«Трехзвездный отель с удобным расположением может стоить в районе 3–4 тыс. руб. в сутки на двоих. В проживание включен завтрак. В "четверке" в ноябре—декабре стоимость может составлять 3,5–3,7 тыс. руб. сутки на человека, в январе — порядка 3,8 тыс. руб. В феврале с учетом высокого спроса на горнолыжные курорты цена в сегменте "четыре звезды" может начинаться от 4–4,5 тыс. руб. в сутки на человека. Если говорить о путевках с лечением: в ноябре—декабре цены начинаются от 3,7 тыс. руб. сутки (включены трехразовое питание, бассейн, консультации врача, лечебные процедуры), в январе — от 3,8 тыс. руб., в феврале — от 4 тыс. руб.»,— рассказал «Ъ-Сочи» председатель экспертного совета Ассоциации отельеров АМОС, вице-президент Общенационального союза индустрии гостеприимства Дмитрий Богданов.

Он добавил, что в этом году отельеры рассчитывают на высокую загрузку не только в зимний период, но и в межсезонье.

В пресс-службе курорта «Газпром Поляна» подсчитали, что трехдневное проживание в пятизвездочном отеле составит от 38,7 тыс. до 42 тыс. руб. Ски-пассы на три дня для одного человека стоят около 6,1 тыс. руб.

Туристы бронируют на «Газпром Поляне» в среднем от четырех до семи ночей. Места на новогодние праздники, по данным курорта, еще остались, но не много. Наибольшая загрузка традиционно ожидается на новогодние каникулы и в феврале.

В «Розе Хутор» глубина бронирования составляет один-два месяца. Места на новогодние праздники также пока остаются, но это традиционно время повышенного спроса, отмечают в пресс-службе курорта.

«Горнолыжное катание традиционно остается одним из самых востребованных направлений отдыха на "Роза Хутор". Многие гости приезжают просто ради отдыха среди заснеженных гор, за свежим воздухом и красивыми видами, гастрономическими изысками. Открытие горнолыжного сезона планируется на 20-е числа декабря, но, если погодные условия позволят, будем рады начать раньше»,— сообщили в пресс-службе.

В «Газпром Поляна» среди трендов отмечают «спрос на эксклюзивность», к примеру, горнолыжники стремятся не упустить возможность покататься первыми. В связи с этим на курорте предлагают различные программы.

Сергей Ромашкин, напротив, отмечает спад спроса на отдых в горах Сочи приблизительно на 10% к прошлому году, так как пик бронирования приходится на период с 15 октября по 15 ноября. При этом, отмечает эксперт, в прибрежной части Сочи, где стартовал бархатный сезон, продажи идут в два раза лучше, чем год назад в этот же период.

По словам Дмитрия Богданова, многие туристы активно интересуются путевками на 2025 год. Новогодние праздники, по его словам, по всем прогнозам «будут проданы хорошо».

Вячеслав Рыжков