В Казани здание на Баумана выставили на торги за 60,5 млн рублей

В Казани на торги выставлены нежилое здание и земельный участок на улице Баумана, которое оценивается в 60,5 млн руб. Лот опубликован на сайте государственной информационной системы «Торги».

Здание общей площадью 371,7 кв. м, вместе с прилегающим участком в 600 кв. м, принадлежит компании ООО «Баумана Рент», зарегистрированной на Аиду Гилязову. В доме, который ранее принадлежал купцу Ивану Оконишникову, сейчас расположены развлекательный центр с аттракционами Big Funny и кафе Saigon.

Это уже третья попытка продажи — в феврале здание пытались продать за 71,2 млн руб. Второй аукцион был объявлен в июле, но впоследствии отменен.

Согласно информации, полученной из сервиса Rusprofile, ИНН, принадлежащий Гилязовой Аиде Робертовне, также зарегистрирован на другое имя — Мусина Аида Робертовна.

Бывший председатель Татфондбанка Роберт Мусин был арестован в 2017 году после отзыва лицензии у банка. В марте 2024 года кассационный суд оставил приговор, по которому он должен отбывать наказание в виде 11 лет лишения свободы.

Анар Зейналов