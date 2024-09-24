Делегацию из Кубы ожидают на саммите БРИКС в Казани

Россия ожидает, что делегация из Кубы будет участвовать в саммите БРИКС 22-24 октября в Казани. Об этом «РИА Новости» сообщил посол России на Кубе Виктор Коронелли.

«Мы ждем ответа и надеемся, что кубинские представители примут участие в этом мероприятии»,— рассказал Виктор Коронелли.

Президент РФ Владимир Путин отправил приглашение лидеру Кубы Мигелю Диас-Канелю на участие во встрече глав государств. Решение о визите президента Кубы в столицу Татарстана пока не приняли.

Ранее Талибы (организация находится под санкциями ООН за террористическую деятельность) подали заявку на участие в саммите БРИКС в Казани.

Диана Соловьёва