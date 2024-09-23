АНО войдет в команду

В законодательном собрании Нижегородской области обсудили необходимость создания автономной некоммерческой организации «Центр управления и развития спорта». С помощью этой структуры областные власти хотят работать с шестью профессиональными спортклубами, АНО войдет в число соучредителей спортивных команд. Штат некоммерческой организации из 35 человек будет сопоставим с численностью министерства спорта Нижегородской области, и у депутатов возникли вопросы, зачем создавать дублирующую структуру. На начало ее работы правительство планирует выделить 36,2 млн руб. из бюджета. Чиновники считают, что подведомственная минспорта АНО будет лучше управлять бюджетами клубов, чем сами клубы, контролировать их расходы и отвечать за реализацию единой стратегии команд. Стратегии развития, разработанные самими клубами, по мнению министра спорта Дмитрия Кабайло, не всегда соответствуют их финансовым возможностям.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Министр спорта Дмитрий Кабайло считает, что АНО лучше справится с финансами клубов, чем они сами

Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ Министр спорта Дмитрий Кабайло считает, что АНО лучше справится с финансами клубов, чем они сами

Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

В понедельник на заседании комитета по бюджету законодательного собрания Нижегородской области возникли жаркие споры по поводу целесообразности создания АНО «Центр управления и развития спорта Нижегородской области», на которую из областного бюджета планируется выделить 36,2 млн руб. Дискуссию открыл глава фракции КПРФ Роман Кабешев, спросивший, зачем создавать эту некоммерческую организацию, если работой с профессиональными спортивными клубами предписано заниматься министерству спорта, а недавно появилась еще и отдельная должность зампреда областного правительства, курирующего клубы: им стал бывший генеральный менеджер ХК «Торпедо» Максим Гафуров.

«У нас в прошлом году создали семь АНО с общим годовым бюджетом больше миллиарда рублей. В этом году еще четыре новые "аношки". Это сплошное дублирование функций ценой в миллиарды», — возмутился коммунист. Он предложил включить в план проверок контрольно-счетной палаты созданные в последние два года некоммерческие организации, живущие за счет бюджетных средств.

Министр нижегородского спорта Дмитрий Кабайло пояснил: у него работают всего 43 сотрудника, из которых пять курируют спорт высоких достижений. В штате Центра управления и развития спорта Нижегородской области будет 35 человек. Он займется «системным развитием», методической поддержкой, а также планированием доходов и расходов шести нижегородских команд. Это хоккейный клуб «Торпедо», футбольный и баскетбольный клубы «Пари Нижний Новгород», ФК «Химик», волейбольная «Спарта» и клуб «Старт» по хоккею с мячом.

По словам министра Кабайло, необходимо увеличение контроля над их деятельностью, так как Нижегородская область ежегодно субсидирует профессиональный спорт на 1,3 млрд руб.

«Тот контроль, который есть сейчас, надо качественно пересматривать», — заявил министр. Кроме того, новая АНО займется составлением единой стратегии развития спортклубов, так как их планы развития зачастую не соответствуют финансовой ситуации.

Председатель бюджетного комитета Александр Шаронов заметил, что задачи и цели спортивной АНО полностью дублируют задачи и цели самого минспорта. «Никакого нового функционала у новой "аношки" не появляется, но штат фактически удваивается. А почему 43 не справляются?» — спросил он. Министр спорта пояснил, что новая АНО сконцентрирует у себя бухгалтерию клубов, их аудит, аналитику и пиар.

В дальнейшем возможна оптимизация штатов в самих спортклубах, где сократят соответствующих специалистов. Но для этого сначала нужно создать АНО и ее силами провести полный аудит команд, отметил Дмитрий Кабайло.

По логике чиновников, за счет более высоких зарплат, чем в министерстве, в некоммерческую организацию придут профессионалы, а сама АНО войдет в соучредители спортклубов.

Александр Шаронов допытывался, как АНО будет работать с частными спонсорами, которым проще и понятнее перечислять финансовые средства напрямую клубу, а не на счета новой АНО. Дмитрий Кабайло уверил, что для спонсоров такая схема будет лучше. Заместитель губернатора Егор Поляков ответил, что как спонсору будет удобнее, так он и будет финансировать: «Если спонсор скажет: "мы хотим финансировать спортивный клуб, нам не нужна ваша аношка", значит, они будут помогать клубу напрямую». Александр Шаронов попросил уточнить, в чем тогда будет заключаться контроль спонсорских средств со стороны АНО, если спонсоры исключат организацию из своих взаимоотношений с клубами. В минспорта пообещали, что договорятся со всеми спонсорами и создадут «единое окно».

Егор Поляков пояснил, что создание некоммерческой организации — общий подход команды губернатора к управлению проектными офисами, создаваемыми в форме АНО. Цель такого подхода — вынести решение какой-либо задачи на более высокий уровень, как это было с АНО «Центр 800» и благоустройством общественных пространств Нижнего Новгорода, сообщил заместитель губернатора.

«Чтобы повысить статус управленческой задачи, надо создавать отдельное юрлицо, где зарплаты будут выше. Выделить на это больше людей и больше ресурсов», — отметил он.

Александр Шаронов остался при своем мнении, что новая АНО «Центр управления и развития спорта Нижегородской области» будет дублировать работу спортивного министерства, и это, наоборот, принижает статус государственного органа. Депутат Дмитрий Бедняков посоветовал коллегам поддержать создание организации, так как сумма 36 млн руб. «не является критичной для областного бюджета», и надо дать власти возможность реализовать новую схему взаимоотношений, которая может быть продуктивнее старой.

При этом никто из членов бюджетного комитета против расходов на создание спортивной АНО не возражал: эта небольшая поправка была рекомендована к принятию в общей массе бюджетных изменений объемом 3,8 млрд руб. Однако депутаты договорились с правительством о том, что новая организация в январе-феврале 2025 года представит областному парламенту стратегию развития профессионального спорта в регионе.

Роман Кряжев