Водный баланс

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Экспозиция Wellness в интерьерном салоне Krassky

Фото: Михаил Лоскутов Экспозиция Wellness в интерьерном салоне Krassky

Фото: Михаил Лоскутов

В московском салоне интерьера Krassky на улице Тимура Фрунзе открылась экспозиция Wellness, посвященная оформлению ванных комнат и спа-зон. Здесь на площади 220 кв. м представлены новинки и бестселлеры дизайнерских брендов, среди которых есть самые настоящие находки: новая для Москвы марка Henrytimi, самый большой выбор Salvatori, дизайнерские смесители CEA (включая последнюю коллекцию архитектора Глена Сесинга), а также экспозиция Boffi. Декоративное оформление в разделе Wellness решено как стилизованный образ античных римских бань с характерными арками и колоннадами, массивными каменными поверхностями. Интерьер дополняет огромное количество живых растений — здесь все словно приглашает вас забыть о суете большого города. «Наша миссия — улучшать качество жизни с помощью хорошего дизайна, и открытие направления Wellness — еще один шаг на этом пути»,— отмечает владелец салона Krassky Эдгарс Задушко.

Письменная работа

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Письменный стол Pattern от Dantone Home

Фото: Dantone Home Письменный стол Pattern от Dantone Home

Фото: Dantone Home

С приходом осени все возвращаются в рабочий график, самое время задуматься об удобном письменном столе. Pattern от российского производителя Dantone Home — и функциональный, и довольно компактный, и выглядит респектабельно. Округлые ножки дополнены декоративными кольцами из латуни — деталь, придающая модели неординарный характер. Пять выдвижных ящиков, чтобы хранить все нужные документы под рукой, а за столешницей, покрытой кожей, приятно работать как с бумагами, так и за компьютером. Благодаря универсальному дизайну стол гармонично впишется в любой интерьер, будь то классика, современный минимализм или ар-деко.

Обманчивая внешность

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Столешница журнального столика Stone от Пьера Бонфия

Фото: Pierre Bonnefille Столешница журнального столика Stone от Пьера Бонфия

Фото: Pierre Bonnefille

Пьер Бонфий — имя, хорошо известное в кругах коллекционеров и ценителей дизайна. Мастер славится своим креативным подходом к материалам. Он изобретает уникальные составы для покрытия на основе минеральных или металлических порошков, сусального золота, земли, золы, натуральных пигментов. В итоге получаются эффектные, ни на что не похожие фактуры — как, например, столешница нового журнального столика Stone («камень»). Пусть вас не обманывает название и внешний вид: на самом деле она сделана из дерева, обработана смесью, созданной по секретному рецепту, а затем покрыта сверху смолой. Модель дополнена ножками из патинированной латуни. В сентябре столик был замечен в качестве одного из экспонатов выставки Bel Ouvrage, прошедшей в дни Недели дизайна в Париже. Увидеть работы Бонфия в Москве можно в шоуруме Fifth Avenue.

Фарфоровый союз

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Фото: Fornasetti Ваза от творческого дуэта Mag & Ritte

Фото: Fornasetti

Mag & Ritte — молодой, но уже обративший на себя внимание российский проект. Студию основали Саломея Абальян, хирург по профессии и коллекционер, и фотохудожник, скульптор и режиссер Платон Юрич. Оба они любят современное искусство и являются поклонниками сюрреализма. Марка дебютировала год назад на ярмарке Cosmoscow и специализируется на изготовлении главным образом фарфоровых ваз большого размера, оригинального авторского дизайна и, разумеется, ручной работы. На создание одного арт-объекта уходит до трех месяцев. Изделия выпускаются ограниченным тиражом.

Японский сад

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Посуда из коллекции Nouveau Kyoto от французского бренда Pinto

Фото: PINTO Посуда из коллекции Nouveau Kyoto от французского бренда Pinto

Фото: PINTO

Французский бренд Pinto вновь обращается за вдохновением к Стране восходящего солнца и представляет коллекцию Nouveau Kyoto («новый Киото»), которая продолжает популярную серию Vieux Kyoto («Старый Киото»). В нее вошло 18 изделий из лиможского фарфора, в которых строгое сочетание черного и белого дополнено изысканными золотыми деталями. Посуду украшают геометрические орнаменты в виде звезд и изображения растений и деревьев, напоминающие о традиционной японской графике. Радует и разнообразие предметов: тарелки для суши, кружки с блюдцами, фарфоровые ложки, всевозможные миски и пиалы — словом, все необходимое для красивой подачи блюд. Дополнить сервировку предлагается салфетками из льна, скульптурными деревянными подсвечниками и украшением для центра стола в виде деревца бонсай.

Хрустальная амазонка

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Статуэтка «Андалузская наездница» от мануфактуры Daum

Фото: Daum Статуэтка «Андалузская наездница» от мануфактуры Daum

Фото: Daum

Каждая коллекция мануфактуры Daum — это своего рода новелла, пересказанная в хрустале. Своя история есть и у скульптуры «Андалузская наездница». Мастера бренда обратились к традициям одного из самых самобытных регионов на юге Испании, где зародился особый вид выездки — Doma Vaquera (дословно «ковбойская выездка»). Как и положено, всадница едет верхом на чистокровном андалузском жеребце, окраска которого передана сочетанием янтарного, серого и розового оттенков, упряжь украшена золотой росписью ручной работы. Сама девушка одета в традиционный женский наряд для верховой езды: приталенное платье и элегантную шляпу — так называемую sombrero cordobes («сомбреро из Кордовы») с широкими и плоскими полями. Тираж ограничен — 75 экземпляров, на создание каждого образца ушло более 300 часов работы. В Москве коллекция Daum представлена в ТД ЦУМ.

На волне семидесятых

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Коллекция Wellen из линии мебели и аксессуаров для Karl Lagerfeld Maison

Фото: Karl Lagerfeld Maison Коллекция Wellen из линии мебели и аксессуаров для Karl Lagerfeld Maison

Фото: Karl Lagerfeld Maison

Год спустя после запуска линии мебели и аксессуаров для дома Karl Lagerfeld Maison представляет свою вторую коллекцию Wellen (нем. «волны»). «Название идеально отражает то, как я вижу Карла — он всегда был на гребне волны, всегда впереди всех»,— говорит главный исполнительный директор Karl Lagerfeld Пьер Паоло Риги. А еще оно напоминает об эстетике, которую так любил кутюрье: плавные волнистые линии часто присутствуют в его эскизах. Их можно заметить и в деталях и силуэтах новых предметов интерьерной коллекции. В качестве приглашенного дизайнера работал Тоан Нгуен, который отсмотрел более ста архивных набросков мэтра, а также черпал вдохновение в интерьерах его парижской квартиры на площади Сен-Сюльпис. Итогом стала мебель, которая, по словам Нгуена, «сочетает в себе немецкую строгость с чувственными формами 1970-х — эпохи молодого Карла».

Коллективное творчество

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран В парижском бутике Baccarat

Фото: Baccarat В парижском бутике Baccarat

Фото: Baccarat

В этом году Maison Baccarat отмечает свое 260-летие. В честь этого события компания обновила свой флагманский бутик в Париже. Над новым обликом культового пространства работала большая команда мастеров и дизайнеров. Вестибюль, коридоры и холлы украсили скульптурные деревянные стулья и столы, напоминающие древние тотемы,— изделия французского художника Жан-Гийома Матио. У парадной лестницы водрузили огромную хрустальную вазу в виде фужера из юбилейной коллекции New Antique Марселя Вандерса. Витражист и реставратор Пьер Татен специально для входной зоны создал витраж, прообразом для которого послужили цветные оконца церкви Сен-Реми в городке Баккара (кстати, тоже сделанные в 1950-е годы Baccarat). А итальянец Филипп Нигро обновил интерьеры первого этажа бутика. Российский дизайнер Гарри Нуриев также поучаствовал в проекте, украсив рисунками и надписями стены входной зоны.

Гипермаркет мебели и товаров для дома Askona Home открылся в сентябре в ТРЦ «Сити-парк “Град”» в Воронеже. В магазине, занимающем впечатляющую площадь в 6625 кв. м, представлены различные интерьерные решения для спален, кухонь, гостиных, прихожих и детских комнат. В экспозиции разместились разделы мягкой, корпусной и офисной мебели, светильники, текстиль для спальни и ванной комнаты, матрасы, подушки и другие предметы декора. Также в гипермаркете открыто семейное кафе с игровой зоной для детей.