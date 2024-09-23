Что считается опасным вождением

Неоднократное совершение одного или нескольких следующих друг за другом действий:

невыполнение при перестроении требования уступить дорогу транспорту, который пользуется преимущественным правом движения;

перестроение при интенсивном движении, когда все полосы движения заняты (кроме случаев поворота налево или направо, разворота, остановки или объезда препятствия);

несоблюдение безопасной дистанции до движущегося впереди транспортного средства;

несоблюдение бокового интервала;

резкое торможение (если оно не требуется для предотвращения ДТП);

препятствование обгону.

Указанные действия признают опасным вождением, если по вине водителя возникла ситуация, при которой движение его самого или других участников в том же направлении и с той же скоростью создает угрозу гибели, ранения людей или повреждения транспортных средств, сооружений, грузов или причинения иного материального ущерба.

Источник — Постановление правительства РФ №1090 «О Правилах дорожного движения».