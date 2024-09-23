Что считается опасным вождением
Неоднократное совершение одного или нескольких следующих друг за другом действий:
- невыполнение при перестроении требования уступить дорогу транспорту, который пользуется преимущественным правом движения;
- перестроение при интенсивном движении, когда все полосы движения заняты (кроме случаев поворота налево или направо, разворота, остановки или объезда препятствия);
- несоблюдение безопасной дистанции до движущегося впереди транспортного средства;
- несоблюдение бокового интервала;
- резкое торможение (если оно не требуется для предотвращения ДТП);
- препятствование обгону.
Указанные действия признают опасным вождением, если по вине водителя возникла ситуация, при которой движение его самого или других участников в том же направлении и с той же скоростью создает угрозу гибели, ранения людей или повреждения транспортных средств, сооружений, грузов или причинения иного материального ущерба.