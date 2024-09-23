Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Что считается опасным вождением

Неоднократное совершение одного или нескольких следующих друг за другом действий:

  • невыполнение при перестроении требования уступить дорогу транспорту, который пользуется преимущественным правом движения;
  • перестроение при интенсивном движении, когда все полосы движения заняты (кроме случаев поворота налево или направо, разворота, остановки или объезда препятствия);
  • несоблюдение безопасной дистанции до движущегося впереди транспортного средства;
  • несоблюдение бокового интервала;
  • резкое торможение (если оно не требуется для предотвращения ДТП);
  • препятствование обгону.

Указанные действия признают опасным вождением, если по вине водителя возникла ситуация, при которой движение его самого или других участников в том же направлении и с той же скоростью создает угрозу гибели, ранения людей или повреждения транспортных средств, сооружений, грузов или причинения иного материального ущерба.

Источник — Постановление правительства РФ №1090 «О Правилах дорожного движения».

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...