Полтриллиона за работника

Российский рынок подбора, предоставления персонала и аутсорсинга в 2023 году вырос более чем на 20% и, скорее всего, покажет схожий результат и по итогам этого года, следует из аналитического отчета Российской ассоциации частных агентств занятости (АЧАЗ). Возможный рост этого рынка примерно до 500 млрд руб. отражает стремление бизнеса решать нарастающие проблемы обеспечения кадрами на дефицитном рынке труда РФ.

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В основе годового отчета АЧАЗ — данные об обороте крупнейших российских кадровых агентств, таких как ANCOR, Manpower, Avanta Russia и др. Из него следует, что при общем объеме рынка в 2023 году в 417 млрд руб. (рост на 20%) на аутсорсинг бизнес-процессов пришлась его основная часть — 386 млрд руб. Размер сегмента услуг по подбору персонала оценен в 17 млрд руб. По данным отчета, аутсорсинговые услуги распределились следующим образом:

36% сектора составил аутсорсинг торгового персонала и услуг мерчандайзинга,

еще 36% — производственный аутсорсинг,

8% — административный,

4% — IT-аутсорсинг,

16% — его прочие виды.

«Видя, что справиться своими силами невозможно, компании все чаще прибегают к услугам провайдеров, готовых взять на аутсорсинг непрофильные производственные и офисные функции. На стороне кадровых агентств — опыт, ресурсы и более глубокое понимание рынка труда, которых часто недостает предприятиям реального сектора»,— говорит гендиректор компании Avanta Russia Константин Мирович. По прогнозу экспертов АЧАЗ, объем рынка аутсорсинга бизнес-процессов по итогам 2024 года вырастет на 21%.

Еще более активный прирост другого сегмента рынка — подбора персонала (на 33% за 2023 год) — очевидно, был обеспечен дефицитом кадров в экономике и высоким уровнем их текучести. Также росту поспособствовало увеличение средней стоимости закрытия вакансии при массовом подборе — оно, в свою очередь, отразило увеличение зарплат персонала в борьбе работодателей за кандидатов на фоне кадрового голода.

Заместитель гендиректора ANCOR Татьяна Баскина отмечает также тренд 2024 года — удержание ценных сотрудников как альтернатива найму новых.

«Мы наблюдаем беспрецедентный рост количества как сделанных, так и принятых контрпредложений. Кандидаты отказываются от смены работы и новых карьерных возможностей, если текущий работодатель предлагает существенное улучшение вознаграждения и условий труда»,— говорит она. По итогам 2024 года, следует из отчета АЧАЗ, рост сегмента подбора персонала в денежном выражении может вырасти еще на 30–35%.

Интересно, что третий сегмент общего рынка подбора персонала — услуг по предоставлению труда работников в 2023 году — вырос только на 5%. Авторы отчета связывают это с уходом из России иностранных компаний, многие из которых были основными заказчиками гибкой занятости. Впрочем, по итогам 2024 года инструмент может оказаться более востребован — в связи с дефицитом кадров в АЧАЗ ожидают роста этого сегмента на 20%. В итоге общий рост рынка подбора персонала в 2024 году, по оценке аналитиков, может повторить прошлогодний результат в 20% — его размер, таким образом, может составить около 500 млрд руб.

Анастасия Мануйлова