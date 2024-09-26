Компании торопятся занять денег
Финансы
Выдачи корпоративных кредитов в Петербурге за семь месяцев выросли почти на 80%. Бизнес стремится зафиксировать ставку, пока кредиты не подорожали еще больше.
При текущих высоких ставках эксперты ждут снижения спроса на кредитные средства до конца года
Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ
Объем выданных корпоративных кредитов в Петербурге (юрлицам и индивидуальным предпринимателям) за семь месяцев 2024 года вырос, по данным ЦБ РФ, на 79%, до 4,1 трлн рублей. Рост за полугодие был еще выше: 83%, до 3,5 трлн рублей. На первом месте по выдачам оптовая и розничная торговля (1,09 трлн рублей), затем транспорт и связь (948,4 млрд), операции с недвижимостью (567,6 млрд) и обрабатывающие производства (479,4 млрд).
Увеличение объема кредитования связано с ожиданием дальнейших мер по ужесточению денежно-кредитной политики (ДКП). Заемщики стремятся получить кредиты сейчас, понимая, что ставки могут продолжить расти, говорит доцент Финансового университета при Правительстве РФ Петр Щербаченко. 13 сентября ЦБ снова поднял ставку рефинансирования с 18 до 19% и дал понять, что в октябре может увеличить ее до 20%. Второй фактор — развитие инфраструктуры, добавляет господин Щербаченко. Активное жилое и коммерческое строительство, расширение производственных мощностей требуют финансовых вложений.
По мнению Владимира Чернова, аналитика Freedom Finance Global, высокие темпы кредитования связаны с необходимостью рефинансирования займов, выданных при более мягкой ДКП, а также с вызовами трансформации экономики. Компании заняты расширением бизнеса, чтобы удовлетворить потребительский спрос, который вырос на фоне высвободившихся ниш, а также в связи с увеличением реальных доходов населения.
Помимо рублевых займов, с конца прошлого года банки наращивали кредитование в юанях, из-за чего в конце августа возник дефицит юаневой ликвидности, добавляет аналитик. Это указывает на увеличение объемов импорта из Китая и на форсирование процесса переориентации внешнеэкономической деятельности в азиатском направлении.
«Такую динамику можно связать с увеличением расходов предприятий. Бизнесу необходимы кредитные средства для поддержания операционной деятельности и инвестиций в развитие. Но также с прошлого года существенно возросли издержки, связанные с инфляцией, расходами на ФОТ, вызванными гонкой зарплат на рынке труда, ростом стоимости кредитования вследствие повышения ключевой ставки. Растут и сами суммы кредитов, что сказывается на объемах выдач»,— рассуждает руководитель Центра малого и среднего бизнеса «Свой банк» (группа IDF Eurasia) Сергей Витковский.
Зоя Дильдина, управляющий петербургским филиалом Росдорбанка, также полагает, что рост связан с общим значительным увеличением цен на рынке: для финансирования того же объема производства необходимо привлекать дополнительные средства.
Полина Щукина, аналитик компании «Цифра брокер», среди причин выделяет рост в Петербурге числа малых и средних предприятий. За последние шесть лет оборот таких компаний увеличился практически вдвое: с 4,7 до 8,1 трлн рублей. По этому показателю Петербург опередил и Россию в целом, и ЦФО, и даже Москву, где оборот малого бизнеса за тот же период уменьшился.
Портфели тоже растут
В объеме выданных корпоративных кредитов учитываются как новые кредиты, так и выданные в рамках рефинансирования, уточняют в пресс-службе Северо-Западного ГУ Банка России. Для анализа ситуации более показательна динамика задолженности по кредитам (кредитный портфель). А ее рост на начало августа немного замедлился. Кредитный портфель банков в Петербурге за год, с августа 2023 года по август 2024 года, вырос на 23,7% и составил 5,8 трлн рублей. С начала 2024 года рост составил 5,2%. При этом просроченная задолженность с начала года снизилась со 140,5 до 128,8 млрд рублей.
Корпоративный кредитный портфель Сбербанка по Петербургу на конец июля составлял 794 млрд рублей (+ 20% к аналогичному периоду прошлого года, +12% к началу 2024 года), отмечает председатель Северо-Западного Сбербанка Дмитрий Суховерхов. В малом и микробизнесе (ММБ) кредитный портфель за год вырос на 31%, до 74,5 млрд рублей, на начало августа.
«Что касается отраслей ММБ, в которых мы наблюдаем наибольшие доли в объеме прироста в июле относительно прошлого года, то это пищевая промышленность (54%), связь и телекоммуникации (38%), сфера услуг (26%), розничная торговля (20%)»,— поясняет банкир.
Елена Шевелева, старший вице-президент Росбанка, директор Северо-Западного филиала, объясняет рост кредитования необходимостью финансировать изменения в географии поставок, перестройку рынков сбыта, желанием компаний укрепить положение на новом направлении. За семь месяцев 2024 года корпоративный кредитно-документарный портфель Росбанка в СЗФО вырос на 17% к аналогичному периоду 2023 года и достиг 114,3 млрд рублей. Прирост обеспечен диверсифицированным ростом в лизинге (в 2,6 раза), факторинге (в три раза) и документарном бизнесе (в 1,8 раза).
В структуре портфеля Росбанка доля документарных операций (аккредитивов и гарантий) занимает второе по величине место после кредитов, увеличившись с 13% в 2023 году до 21% в 2024 году. «По нашем наблюдениям, там, где это возможно, компании стараются переходить к использованию гарантий и аккредитивов как надежных инструментов расчетов с более низкой стоимостью»,— говорит госпожа Шевелева.
В Россельхозбанке рост на рынке кредитования связывают с наличием льготных программ. Рост портфеля петербургского филиала банка также составил 40% и обусловлен реализацией на Северо-Западе инвестиционных проектов по субсидируемым ставкам Минсельхоза. «За последние два года заметна тенденция к изменению структуры портфеля, который сейчас примерно на 70% состоит из инвестиционных кредитов, тогда как в 2021 году большая часть была сформирована оборотными кредитами»,— отмечают в пресс-службе филиала.
Ставки против проектов
Алина Бажулина, управляющий филиалом Фора-банка в Петербурге, отмечает, что в августе и сентябре 2024 года заявок на кредиты стало меньше, чем в прошлом году, когда рыночная ставка составляла 14–16% и были еще более дешевые госпрограммы. Сейчас же кредиты для бизнеса предлагаются под 20–23% годовых, говорит банкир. «В кулуарах продолжаются дискуссии, что это не предел. Для многих бизнесов такая ставка просто непосильна, ее окупить невозможно, так как удорожание товаров и услуг в большинстве случаев резко сокращает спрос»,— сетует госпожа Бажулина.
Существенно сократились коммерческие инвестиционные проекты, меньше стало строительства, особенно жилого, продолжает эксперт. Если сейчас строительные компании и обращаются в банки, то преимущественно для пополнения оборотных средств для реализации текущих проектов, а это, как правило, небольшие годовые деньги. Такие клиенты больше предпочитают брать банковские гарантии и получать бесплатный аванс от заказчика, указывает госпожа Бажулина.
Стоимость банковских кредитов для застройщиков существенно выросла, что неизбежно сказалось на финансовых показателях всех запущенных в работу проектов, говорит управляющий партнер ГК Fizika Development Александр Кравцов. «Так как по законодательству средства дольщиков могут привлекаться только с использованием счетов эскроу и проектного финансирования, то, к сожалению, никакие иные инструменты не могут конкурировать с банковским обеспечением»,— добавляет он.
Безусловно, сложившаяся конъюнктура на финансовом рынке и рост ключевой ставки являются факторами роста расходов по обслуживанию кредитных средств, отмечают в ГУП «ТЭК СПб». Но пока обслуживать взятые кредиты удается за счет установленного тарифа и оптимизации затрат.
С увеличением ключевой ставки банки пересматривают ставки по действующим кредитам. Это приводит к снижению предполагаемой прибыли компаний, заметно тормозит развитие бизнеса, признает Зоя Дильдина. Для примера, в начале 2024 года ставки находились в диапазоне 15–18,5%, а сейчас уже 19–23,5%. По информации пресс-службы ГУ Банка России, средняя процентная ставка по кредитам до года на Северо-Западе в июне составляла 17,2%, в июле — 17,9% против 9,4% в июле 2023 года.
«Компании, которые кредитовались три года назад на инвестиционные цели, в своих прогнозах не закладывали значительное увеличение процентной нагрузки. В результате сроки окупаемости проектов удлинились, а в некоторых случаях возникли убытки. Ряд инвестпроектов компании заморозили, предпочитая размещать накопленные средства в депозиты»,— рассказывает госпожа Дильдина.
В первой половине года инвестиционные цели финансировались преимущественно за счет госпрограмм, добавляет госпожа Шевелева. Сейчас долгосрочные кредиты используются реже: заемщики ведут себя осторожно в ситуации высоких ставок, а банки запрашивают больший процент покрытия залогом для целей обеспечения.
При текущих высоких ставках эксперты ждут снижения спроса на кредитные средства до конца года, и с ними согласен регулятор. Сентябрьское повышение ставки рефинансирования ускорит формирование денежно-кредитных условий, необходимых для роста сберегательной активности и возвращения кредитования к сбалансированному росту, прокомментировали в пресс-службе ГУ Банка России.