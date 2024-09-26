Компании торопятся занять денег

Выдачи корпоративных кредитов в Петербурге за семь месяцев выросли почти на 80%. Бизнес стремится зафиксировать ставку, пока кредиты не подорожали еще больше.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран При текущих высоких ставках эксперты ждут снижения спроса на кредитные средства до конца года

Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ При текущих высоких ставках эксперты ждут снижения спроса на кредитные средства до конца года

Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

Объем выданных корпоративных кредитов в Петербурге (юрлицам и индивидуальным предпринимателям) за семь месяцев 2024 года вырос, по данным ЦБ РФ, на 79%, до 4,1 трлн рублей. Рост за полугодие был еще выше: 83%, до 3,5 трлн рублей. На первом месте по выдачам оптовая и розничная торговля (1,09 трлн рублей), затем транспорт и связь (948,4 млрд), операции с недвижимостью (567,6 млрд) и обрабатывающие производства (479,4 млрд).

Увеличение объема кредитования связано с ожиданием дальнейших мер по ужесточению денежно-кредитной политики (ДКП). Заемщики стремятся получить кредиты сейчас, понимая, что ставки могут продолжить расти, говорит доцент Финансового университета при Правительстве РФ Петр Щербаченко. 13 сентября ЦБ снова поднял ставку рефинансирования с 18 до 19% и дал понять, что в октябре может увеличить ее до 20%. Второй фактор — развитие инфраструктуры, добавляет господин Щербаченко. Активное жилое и коммерческое строительство, расширение производственных мощностей требуют финансовых вложений.

По мнению Владимира Чернова, аналитика Freedom Finance Global, высокие темпы кредитования связаны с необходимостью рефинансирования займов, выданных при более мягкой ДКП, а также с вызовами трансформации экономики. Компании заняты расширением бизнеса, чтобы удовлетворить потребительский спрос, который вырос на фоне высвободившихся ниш, а также в связи с увеличением реальных доходов населения.

Помимо рублевых займов, с конца прошлого года банки наращивали кредитование в юанях, из-за чего в конце августа возник дефицит юаневой ликвидности, добавляет аналитик. Это указывает на увеличение объемов импорта из Китая и на форсирование процесса переориентации внешнеэкономической деятельности в азиатском направлении.

«Такую динамику можно связать с увеличением расходов предприятий. Бизнесу необходимы кредитные средства для поддержания операционной деятельности и инвестиций в развитие. Но также с прошлого года существенно возросли издержки, связанные с инфляцией, расходами на ФОТ, вызванными гонкой зарплат на рынке труда, ростом стоимости кредитования вследствие повышения ключевой ставки. Растут и сами суммы кредитов, что сказывается на объемах выдач»,— рассуждает руководитель Центра малого и среднего бизнеса «Свой банк» (группа IDF Eurasia) Сергей Витковский.

Зоя Дильдина, управляющий петербургским филиалом Росдорбанка, также полагает, что рост связан с общим значительным увеличением цен на рынке: для финансирования того же объема производства необходимо привлекать дополнительные средства.

Полина Щукина, аналитик компании «Цифра брокер», среди причин выделяет рост в Петербурге числа малых и средних предприятий. За последние шесть лет оборот таких компаний увеличился практически вдвое: с 4,7 до 8,1 трлн рублей. По этому показателю Петербург опередил и Россию в целом, и ЦФО, и даже Москву, где оборот малого бизнеса за тот же период уменьшился.

Портфели тоже растут

В объеме выданных корпоративных кредитов учитываются как новые кредиты, так и выданные в рамках рефинансирования, уточняют в пресс-службе Северо-Западного ГУ Банка России. Для анализа ситуации более показательна динамика задолженности по кредитам (кредитный портфель). А ее рост на начало августа немного замедлился. Кредитный портфель банков в Петербурге за год, с августа 2023 года по август 2024 года, вырос на 23,7% и составил 5,8 трлн рублей. С начала 2024 года рост составил 5,2%. При этом просроченная задолженность с начала года снизилась со 140,5 до 128,8 млрд рублей.

Корпоративный кредитный портфель Сбербанка по Петербургу на конец июля составлял 794 млрд рублей (+ 20% к аналогичному периоду прошлого года, +12% к началу 2024 года), отмечает председатель Северо-Западного Сбербанка Дмитрий Суховерхов. В малом и микробизнесе (ММБ) кредитный портфель за год вырос на 31%, до 74,5 млрд рублей, на начало августа.

«Что касается отраслей ММБ, в которых мы наблюдаем наибольшие доли в объеме прироста в июле относительно прошлого года, то это пищевая промышленность (54%), связь и телекоммуникации (38%), сфера услуг (26%), розничная торговля (20%)»,— поясняет банкир.

Елена Шевелева, старший вице-президент Росбанка, директор Северо-Западного филиала, объясняет рост кредитования необходимостью финансировать изменения в географии поставок, перестройку рынков сбыта, желанием компаний укрепить положение на новом направлении. За семь месяцев 2024 года корпоративный кредитно-документарный портфель Росбанка в СЗФО вырос на 17% к аналогичному периоду 2023 года и достиг 114,3 млрд рублей. Прирост обеспечен диверсифицированным ростом в лизинге (в 2,6 раза), факторинге (в три раза) и документарном бизнесе (в 1,8 раза).

В структуре портфеля Росбанка доля документарных операций (аккредитивов и гарантий) занимает второе по величине место после кредитов, увеличившись с 13% в 2023 году до 21% в 2024 году. «По нашем наблюдениям, там, где это возможно, компании стараются переходить к использованию гарантий и аккредитивов как надежных инструментов расчетов с более низкой стоимостью»,— говорит госпожа Шевелева.

В Россельхозбанке рост на рынке кредитования связывают с наличием льготных программ. Рост портфеля петербургского филиала банка также составил 40% и обусловлен реализацией на Северо-Западе инвестиционных проектов по субсидируемым ставкам Минсельхоза. «За последние два года заметна тенденция к изменению структуры портфеля, который сейчас примерно на 70% состоит из инвестиционных кредитов, тогда как в 2021 году большая часть была сформирована оборотными кредитами»,— отмечают в пресс-службе филиала.

Ставки против проектов

Алина Бажулина, управляющий филиалом Фора-банка в Петербурге, отмечает, что в августе и сентябре 2024 года заявок на кредиты стало меньше, чем в прошлом году, когда рыночная ставка составляла 14–16% и были еще более дешевые госпрограммы. Сейчас же кредиты для бизнеса предлагаются под 20–23% годовых, говорит банкир. «В кулуарах продолжаются дискуссии, что это не предел. Для многих бизнесов такая ставка просто непосильна, ее окупить невозможно, так как удорожание товаров и услуг в большинстве случаев резко сокращает спрос»,— сетует госпожа Бажулина.

Существенно сократились коммерческие инвестиционные проекты, меньше стало строительства, особенно жилого, продолжает эксперт. Если сейчас строительные компании и обращаются в банки, то преимущественно для пополнения оборотных средств для реализации текущих проектов, а это, как правило, небольшие годовые деньги. Такие клиенты больше предпочитают брать банковские гарантии и получать бесплатный аванс от заказчика, указывает госпожа Бажулина.

Стоимость банковских кредитов для застройщиков существенно выросла, что неизбежно сказалось на финансовых показателях всех запущенных в работу проектов, говорит управляющий партнер ГК Fizika Development Александр Кравцов. «Так как по законодательству средства дольщиков могут привлекаться только с использованием счетов эскроу и проектного финансирования, то, к сожалению, никакие иные инструменты не могут конкурировать с банковским обеспечением»,— добавляет он.

Безусловно, сложившаяся конъюнктура на финансовом рынке и рост ключевой ставки являются факторами роста расходов по обслуживанию кредитных средств, отмечают в ГУП «ТЭК СПб». Но пока обслуживать взятые кредиты удается за счет установленного тарифа и оптимизации затрат.

С увеличением ключевой ставки банки пересматривают ставки по действующим кредитам. Это приводит к снижению предполагаемой прибыли компаний, заметно тормозит развитие бизнеса, признает Зоя Дильдина. Для примера, в начале 2024 года ставки находились в диапазоне 15–18,5%, а сейчас уже 19–23,5%. По информации пресс-службы ГУ Банка России, средняя процентная ставка по кредитам до года на Северо-Западе в июне составляла 17,2%, в июле — 17,9% против 9,4% в июле 2023 года.

«Компании, которые кредитовались три года назад на инвестиционные цели, в своих прогнозах не закладывали значительное увеличение процентной нагрузки. В результате сроки окупаемости проектов удлинились, а в некоторых случаях возникли убытки. Ряд инвестпроектов компании заморозили, предпочитая размещать накопленные средства в депозиты»,— рассказывает госпожа Дильдина.

В первой половине года инвестиционные цели финансировались преимущественно за счет госпрограмм, добавляет госпожа Шевелева. Сейчас долгосрочные кредиты используются реже: заемщики ведут себя осторожно в ситуации высоких ставок, а банки запрашивают больший процент покрытия залогом для целей обеспечения.

При текущих высоких ставках эксперты ждут снижения спроса на кредитные средства до конца года, и с ними согласен регулятор. Сентябрьское повышение ставки рефинансирования ускорит формирование денежно-кредитных условий, необходимых для роста сберегательной активности и возвращения кредитования к сбалансированному росту, прокомментировали в пресс-службе ГУ Банка России.

Виктория Алейникова