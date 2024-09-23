В Тобольске планируют запустить завод полипропилена мощностью 570 тысяч тонн

Губернатор Тюменской области Александр Моор посетил строящиеся технологические объекты Южной площадки предприятия «ЗапСибНефтехим» компании СИБУР в Тобольске. По словам гендиректора компании Михаила Карисалов, новый завод по производству полипропилена ДГП-2 мощностью 570 тыс. тонн в год станет одним из самых больших в мире. Об этом сообщили в информационном центре регионального правительства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Генеральный директор СИБУР Михаил Карисалов (слева) и губернатор Тюменской области Александр Моор (справа)

Фото: Информационный центр правительства Тюменской области Генеральный директор СИБУР Михаил Карисалов (слева) и губернатор Тюменской области Александр Моор (справа)

Фото: Информационный центр правительства Тюменской области

По словам господина Карисалов, предприятие будет выпускать 15 марок полипропилена, которые используют в строительстве, производстве автомобилей, медицине и в других отраслях. Завод планируют запустить в 2027 году. По словам гендиректора компании, тогда каждая вторая тонна отечественного полипропилена будет производиться в Тобольске, а Россия войдет в мировой топ-5 производителей этой продукции.

«Строительство нового завода — еще один важный шаг по пути увеличения глубины переработки углеводородного сырья. Такой подход позволяет вместо продажи углеводородов на экспорт производить продукцию с высокой добавленной стоимостью»,— отметил Александр Моор.

Кроме того, сейчас в Тобольске СИБУР ведет строительство Центра пилотирования технологий. Как рассказал исполнительный директор центра Ильдар Салахов, предприятие будет заниматься разработкой, испытанием и внедрением в реальное производство инновационных технологий синтеза полимеров, обладающих свойствами и характеристиками, необходимыми заказчику. Ввести центр в эксплуатацию планируют в начале 2025 года. Отмечается, что запуск предприятия позволит до 10 раз сократить сроки вывода на рынок новых продуктов переработки углеводородов.

Александр Моор подчеркнул, что в центре смогут проводить испытания широкого спектра технологий выпуска полиэтилена и полипропилена. Также глава региона отметил, что 75% оборудования в центре — российского производства.

Также во время рабочей поездки Александр Моор, Михаил Карисалов и мэр Петр Вагин обсудили перспективы реализации программы «Тобольск настоящий», которая реализовывается региональным правительством, компанией СИБУР и городской администрацией.

Полина Хабарова