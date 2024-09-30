Маршрут по галереям

Посещение галерей искусства и коллекционного дизайна, художественных мастерских и ателье — обязательная часть программы Недели дизайна в Париже, которая прошла в этом году с 5 по 14 сентября уже в 14-й раз. Экспозиции были сосредоточены в четырех зонах города: Рив Гош (Левый берег), Пале-Рояль / Place des Victoires / Пигаль, Opera / Concorde / Etoile, особенно любимой декораторами, и Марэ / Бастилия / Republique, где выставлялись в том числе начинающие дизайнеры и художники.

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Организаторы комментируют, что маршрут задумывался как легкая и вдохновляющая прогулка по городу, где на каждой остановке зрителя ожидает что-то необычное и зрелищное. Чтобы включить в свой график передвижений те места, которые интересны для вас лично, предлагалось скачать специальное приложение на смартфон с указанием всех главных точек, выставочных залов и инсталляций. А также ресторанов и кафе, где можно восстановить силы, обдумать впечатления и полюбоваться не только дизайнерскими творениями, но и самим Парижем.

Обширная программа в этом году объединила частные студии, крупные культурные институции, шоурумы ведущих брендов. Как всегда, отдельной секцией выступили производители текстиля, многие из которых выставили инсталляции в витринах своих магазинов; впрочем, запуск главных коллекций года у них происходит всегда в январскую сессию, в дни выставки Deco Off.

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Среди обсуждаемых новостей этого сезона — открывшийся на rue Duphot концептуальный бутик парфюмерного дома Diptyque. Помимо собственно коллекции ароматов здесь можно было увидеть работы современных художников, инсталляции, авторский дизайн, а также посетить обширную программу мастер-классов — ее специально по случаю открытия подготовила Сара Андельман, основательница концепт-стора Colette.

Часть инсталляций вышли из зданий во внутренние дворы и городские парки — например, британский дизайнер Пол Кокседж представил свои работы в залах и в саду дворца Сюлли (Hotel de Sully). Получился диалог между классической архитектурой, ландшафтом и современным искусством.

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Среди галерейных экспозиций, как всегда, яркую подборку редких предметов XX века в сочетании с эксклюзивными современными работами продемонстрировал Maison Rapin — это выставочный зал на Левом берегу с большими витринами, смотрящими прямо на Сену, основанный антикваром и коллекционером Филиппом Рапеном. Французский архитектор и дизайнер Тьерри Лемэр представил новые впечатляющие эксперименты с материалами, в частности с патинированной сталью, мраморной крошкой и смолой. Свои коллекции мебели и предметов декора показали парижский архитектор Бруно Муанар, художник Пьер Бонфий, дизайнер Кристоф Делькур — у всех этих авторов есть представительства в Москве.

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Во Втором округе состоялся громкий запуск мебельной коллекции Laclaux в новом пространстве Studio Chloe Negre. В интерьерах этой галереи на rue de Petits Champs выразилась страсть хозяйки, дизайнера Хлои Негре, к путешествиям, ремеслам, ручному производству и ярким краскам. Стены в насыщенных теплых тонах зеленого и ярко-желтого цветов стали эффектным фоном для дизайнерской мебели. В оформлении интерьера Хлоя Негре использовала палитру Farrow & Ball и декоративные ткани Larsen и Manuel Canovas. Всегда интересно наблюдать за творчеством студии Патрика Жиля и Доротеи Буасье — сет-ап галереи Gilles & Boissier дает представление о сезонных трендах и актуальных цветах. И конечно, важную часть программы на сентябрьской сессии обеспечили производители фарфора, хрусталя и столового серебра. Главные новинки показали марки Bernardaud, Christofle, Baccarat и Lalique — совсем скоро их обещают привезти в Москву.

Елена Кананыкина