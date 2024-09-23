В Нижнем Тагиле снесли дом, который обрушился из-за взрыва газа

Власти Нижнего Тагила в воскресенье завершили демонтаж дома, который обрушился в результате взрыва газа. «Закончили обрушение здания по ул. Сибирская 81, с завтрашнего дня начинаем вывоз и утилизацию»,— сказал в своем telegram-канале мэр города Владислав Пинаев.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: telegram-канал главы Нижнего Тагила Владислава Пинаева Фото: telegram-канал главы Нижнего Тагила Владислава Пинаева

Сносить оставшуюся часть поврежденного дома начали 18 сентября — первым делом с него убрали конструктивные элементы. Перед этим на этой территории провели подготовительные мероприятия, чтобы обеспечить безопасность жителей микрорайона.

Напомним, обвал дома по ул. Сибирской, 81 произошел 1 августа из-за взрыва газо-воздушной смеси, погибли 11 человек, среди них шесть детей. Был разрушен один из подъездов дома, частично пострадал дом по ул. Сибирской, 83. Все собственники квартир в поврежденном доме получили выплаты на приобретение нового жилья, общая сумма компенсаций составила более 316 млн руб.

Подробнее о трагедии — в материале «Ъ-Урал» «К моему подъезду прибежали двое мальчишек в крови»

Ирина Пичурина