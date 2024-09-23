В G20 cо своим фондом

Финансовые риски стран покрыты неравномерно, а координация между защитными механизмами остается слабой, говорится в рекомендациях, подготовленных экспертами Евразийского фонда стабилизации и развития (ЕФСР) для обсуждения реформы международной финансовой инфраструктуры в рамках исследовательского направления «большой двадцатки». Авторы предлагают создать отдельный стабилизационный механизм для Африки, чтобы снизить зависимость стран от внешних заемщиков, а также усилить роль региональных организаций. Эту дискуссию стимулируют и сложности коммуникации РФ с Международным валютным фондом, отвечающим за поддержание глобальной финансовой стабильности.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Kabir Jhangiani / NurPhoto / Getty Images Фото: Kabir Jhangiani / NurPhoto / Getty Images

Потребность стран в «суверенном» финансировании будет лишь расти на фоне усиления торговой фрагментации и климатических рисков, пишут эксперты Евразийского фонда стабилизации и развития в рекомендациях для трека по реформе международной финансовой инфраструктуры в рамках исследовательского направления G20.

Глобальная система обеспечения финансовой безопасности стран представлена четырьмя уровнями: на национальном — это международные резервы, между странами — двусторонние своп-линии между центральными банками (для доступа к ликвидности), также действуют региональные антикризисные фонды, которые выделают поддержку странам-участницам, а на глобальном же уровне эту роль выполняет Международный валютный фонд (МВФ).

Региональные механизмы выдают кредиты на покрытие дефицитов бюджета или платежного баланса при нехватке резервов и оказывают техническое содействие, МВФ же, как правило, увязывает выделение помощи с выполнением макроэкономических реформ, взамен страна получает финансирование, позволяющее избежать дефолта.

Рост сети региональных фондов наблюдался после финансового кризиса 2008–2009 годов, суммарный их объем увеличился до $3,7 трлн, или 4,5% глобального ВВП, при этом половина экономик имеет доступ только к поддержке от МВФ, региональные же структуры совсем не покрывают Африку, а также значительные части Евразии и Латинской Америки, указывают авторы. В евразийском регионе ЕФСР выделил с момента основания примерно такой же объем средств, как МВФ (основным получателем кредитов была Белоруссия).

Авторы предлагают внедрить таксономию инструментов (она должна описывать, какую поддержку оказывает тот или иной фонд и ее объем) и расширить географическое покрытие региональной сети, в первую очередь за счет создания стабилизационного механизма для Африки (46 из 54 стран континента относятся к числу наименее развитых, а реальный рост ВВП в пересчете на душу населения остается немногим выше нуля) — им требуется не только финансирование, но и помощь в осуществлении реформ, а отсутствие региональной поддержки повышает зависимость от внешних кредиторов (в том числе Китая).

Региональные фонды также зачастую не покрывают крупные страны в регионах присутствия (например, в Латинской Америке — Аргентину и Бразилию, ЕФСР не работает в Узбекистане и Туркменистане).

Координация же должна быть усилена как внутри региональных сетей, так и с международными банками развития — для этого предлагается инициировать сбор данных об объемах финансирования и дать к ним публичный доступ. G20 также могла бы оценить оптимальное распределение ресурсов между региональными сетями и другими механизмами, предлагают в фонде. Отдельная дискуссия ведется и о роли международных банков развития, которые также могут относиться к глобальной сети финансовой безопасности (объем распределяемого ими капитала вырос в пандемию).

Заметим, более активная роль региональных организаций зачастую рассматривается как следствие деглобализации и переключения торговых отношений на дружественные страны. Российская сторона после погашения займа от МВФ в 2005 году продолжила консультации по четвертой статье, в рамках которых фонд готовит рекомендации для каждой страны по макроэкономической политике (и оценивает текущее состояние экономики и ее перспективы), но после начала военной операции на Украине этот процесс был остановлен. В начале сентября в фонде сообщили о намерении возобновить консультации — предполагалось, что миссия фонда начнет работу 16 сентября, но позднее в МВФ сообщили о переносе из-за «необходимости собрать дополнительные данные», накануне же стало известно о позиции девяти европейских стран, которые выступили против возобновления консультаций фонда с РФ.

Татьяна Едовина