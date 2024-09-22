Девятый тур
«Рубин»— ЦСКА 1:1
Тесленко, 55 — Жемалетдинов, 15.
«Зенит»—«Факел» 3:1
Кассьерра, 52; Гонду, 67; Ерохин, 87 — Марков, 8 (пен.).
«Акрон»—«Краснодар» 2:5
Лончар, 54; Хубулов, 86 — Кордоба, 27, 76; Сперцян, 29, 59; Кривцов, 88.
«Химки»—«Оренбург» 0:0
Удаление: Гогуа («Химки»), 24.
«Спартак»—«Динамо» 2:2
Угальде, 7; Барко 23 (пен.) — Тюкавин, 3, 90+5. Удаление: Маухуб («Динамо»), 74.
«Ростов»—«Динамо» (Мх) 0:0
«Нижний Новгород»—«Локомотив» 1:3
Босельи, 26 — Воробьев, 20; Батраков, 65, 74.
Турнирная таблица
И В Н П М О
1. «Зенит» 9 7 2 0 22:2 23
2. «Краснодар» 9 6 3 0 16:5 21
3. «Локомотив» 9 7 0 2 22:13 21
4. «Динамо» 9 5 2 2 17:10 17
5. «Спартак» 9 4 4 1 13:6 16
6. ЦСКА 9 4 2 3 16:6 14
7. «Ростов» 9 3 3 3 13:15 12
8. «Рубин» 9 3 2 4 12:15 11
9. «Динамо» (Мх) 9 2 4 3 4:7 10
10. «Крылья Советов» 8 3 0 5 8:13 9
11. «Акрон» 9 2 2 5 12:18 8
12. «Нижний Новгород» 9 2 1 6 7:18 7
13. «Оренбург» 9 1 4 4 11:17 7
14. «Химки» 9 1 4 4 9:16 7
15. «Факел» 9 1 2 6 4:17 5
16. «Ахмат» 8 0 5 3 6:14 5