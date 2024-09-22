Девятый тур

«Рубин»— ЦСКА 1:1

Тесленко, 55 — Жемалетдинов, 15.

«Зенит»—«Факел» 3:1

Кассьерра, 52; Гонду, 67; Ерохин, 87 — Марков, 8 (пен.).

«Акрон»—«Краснодар» 2:5

Лончар, 54; Хубулов, 86 — Кордоба, 27, 76; Сперцян, 29, 59; Кривцов, 88.

«Химки»—«Оренбург» 0:0

Удаление: Гогуа («Химки»), 24.

«Спартак»—«Динамо» 2:2

Угальде, 7; Барко 23 (пен.) — Тюкавин, 3, 90+5. Удаление: Маухуб («Динамо»), 74.

«Ростов»—«Динамо» (Мх) 0:0

«Нижний Новгород»—«Локомотив» 1:3

Босельи, 26 — Воробьев, 20; Батраков, 65, 74.

Турнирная таблица

И В Н П М О

1. «Зенит» 9 7 2 0 22:2 23

2. «Краснодар» 9 6 3 0 16:5 21

3. «Локомотив» 9 7 0 2 22:13 21

4. «Динамо» 9 5 2 2 17:10 17

5. «Спартак» 9 4 4 1 13:6 16

6. ЦСКА 9 4 2 3 16:6 14

7. «Ростов» 9 3 3 3 13:15 12

8. «Рубин» 9 3 2 4 12:15 11

9. «Динамо» (Мх) 9 2 4 3 4:7 10

10. «Крылья Советов» 8 3 0 5 8:13 9

11. «Акрон» 9 2 2 5 12:18 8

12. «Нижний Новгород» 9 2 1 6 7:18 7

13. «Оренбург» 9 1 4 4 11:17 7

14. «Химки» 9 1 4 4 9:16 7

15. «Факел» 9 1 2 6 4:17 5

16. «Ахмат» 8 0 5 3 6:14 5