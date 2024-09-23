Банки выходят к людям

По данным Банка России на 1 сентября, банки, не считая «Сбера», открыли 103 новых отделения. Это первое значительное увеличение числа отделений с конца прошлого года. Несмотря на цифровизацию, значительное количество услуг продолжает оказываться через отделения, и банки пробуют новые форматы — облегченные и мобильные офисы. Есть необходимость создания банковской инфраструктуры и в новых регионах, и там, где доходы населения активно растут. Но потенциал этого роста ограничен.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ

Банк России опубликовал данные по числу отделений кредитных организаций на 1 сентября. Согласно им, банки, не считая «Сбера», открыли 103 новых отделения. Это первое значительное увеличение числа банковских офисов с ноября 2023 года, тогда оно выросло на рекордные 318 отделений (см. “Ъ” 20 декабря 2023 года).

Преимущественно в прошедшем августе новые отделения появились в Южном федеральном округе (33 офиса), в Сибирском федеральном округе (+16) и Дальневосточном федеральном округе (+11).

Доходы населения в этих регионах растут, и для банков это открывает определенные возможности, уверен гендиректор «Infoline-Аналитики» Михаил Бурмистров.

Наиболее значительное сокращение числа отделений за отчетный период произошло в Белгороде, где на фоне боевых действий закрылись 10 офисов. На 1 сентября в Белгородской области действовало 297 дополнительных офисов и 5 мобильных.

Сбербанк в августе продолжил сокращать число физических отделений (см. “Ъ” от 20 августа), за август их количество уменьшилось на 58 штук. Впрочем, в самом банке подчеркнули, что активно наращивают свое присутствие в новых регионах России — открыли 48 офисов в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях. Также 18 отделений Сбербанка работают в Крыму (см. “Ъ” от 13 августа). Всего на новых территориях сегодня работают 543 отделения банков.

По данным ЦБ на 1 сентября, в РФ действуют 354 кредитные организации. Они имеют 23 973 офисов и филиалов и 336 мобильных офисов. Из них 11 409 — Сбербанк.

Надо учитывать, что, несмотря на цифровизацию, значительное количество услуг продолжает оказываться через отделения. Прежде всего это касается работы с физическими лицами, уверен руководитель группы рейтингов финансовых институтов АКРА Валерий Пивень. Кроме того, рост количества отделений связан с трансформацией сети отделений в целом. Банки не стремятся ее расширить в тех же форматах, масштабируются легкие и мобильные офисы.

«Сейчас мы видим всплеск, так как часть тяжелых офисов еще не закрыта, а легкие форматы быстро открываются»,— добавляет руководитель практики по оказанию консультационных услуг компаниям финансового сектора Kept Ольга Бледнова. Скорость окупаемости легких отделений более чем в два раза выше, чем у классических,— менее одного года (против более трех лет у классического). Также наблюдается фокус банков на открытие таких облегченных форматов в крупных жилых кластерах (спальных районах), хотя раньше людям было привычно ездить в банк куда-то в центр города. Банки выходят ближе к людям, чтобы стать частью их привычной инфраструктуры, заключает она.

Это подтверждают и сами банкиры. По итогам восьми месяцев года ВТБ увеличил доступность финансовых продуктов и услуг для населения и бизнеса более чем на треть — на 35%. За счет расширения сети офисов банк нарастил охват населения с 58 млн до 69 млн человек, приводят пример в ВТБ.

«Впрочем, на фоне общего количества отделений (около 24 тыс.) изменения в несколько десятков или даже сотен отделений в некоторые месяцы — на уровне статистической погрешности и не являются трендом. Подобные колебания были и раньше, причем в обе стороны»,— полагает партнер департамента финансового консультирования компании ДРТ Алексей Чаговец.

«Вместе с тем кредитные организации как кровеносная система экономики неизбежно реагируют на изменяющие условия и обстоятельства в стране. Будь то продолжающаяся интеграция новых регионов и необходимость их банкинизации или развитие экономики туризма на Дальнем Востоке. И, вероятно, в ряде регионов страны рост количества отделений может продолжиться. Но этот рост конечен, и после насыщения рынка под воздействием тех же факторов цифровизации и эффективности вопрос оптимизации сети станет актуальным и в этих регионах в будущем»,— заключает партнер Б1 Геннадий Шинин.

Гендиректор DNA Realty Антон Белых говорит, что спрос со стороны крупных банков на помещения стрит-ритейла в Москве сейчас ограничен. Его формируют в основном запросы на релокацию, связанные со стремлением снизить арендную нагрузку или открыть отделения новых форматов. Такая программа, по словам эксперта, есть, в частности, у Альфа-банка. Совкомбанк активно открывает небольшие отделения площадью 50–60 кв. м без хранилища и кассового узла, добавляет господин Белых. Остальные, по его словам, открывают единичные новые офисы в основном в крупных жилых микрорайонах.

Полина Трифонова, Александра Мерцалова, Юлия Пославская