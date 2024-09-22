Мотоциклам готовят отдельный шлагбаум

Представители комитета Госдумы по промышленности и торговле обратились в Минтранс с идеей снизить плату за проезд по платным дорогам для мотоциклистов. Единый тариф для владельцев мототехники и легковых авто они считают нелогичным, поскольку мотоциклы ввиду малого веса наносят меньший вред дорожному покрытию. Концессионер, управляющий платными дорогами, указывает на технические проблемы с реализацией инициативы.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Алексей Смышляев, Коммерсантъ Фото: Алексей Смышляев, Коммерсантъ

Зампред думского комитета по промышленности и торговле Александр Спиридонов («Единая Россия») направил главе Минтранса Роману Старовойту письмо, попросив «высказать позицию» по поводу возможного снижения цен на платных дорогах. Об этом депутат сообщил ТАСС.

Предельные тарифы для пользователей платных дорог установлены постановлением правительства 2023 года. В нем упомянуты четыре категории транспортных средств в зависимости от габаритов и количества осей. В самую «младшую» — транспортные средства высотой не более 2 м — включены мотоциклы. Господин Спиридонов предлагает выделить байкеров в отдельный класс и установить для них отдельные пониженные тарифы. Технически параметры легковых авто и мотоциклов «сильно различны» и, как следствие, несоизмерим «износ дорожного полотна», отмечает депутат.

«Мы несколько раз обращались в различные ведомства с аналогичным предложением,— рассказал “Ъ” руководитель объединения "МотоРоссия" Андрей Иванов.— И места на дороге мотоциклы занимают меньше, и полотно портят меньше. Нужно снизить стоимость проезда, например, вдвое. Или вообще отменить».

По данным агентства «Автостат», на 1 июля в России зарегистрировано 2,18 млн мотоциклов. Больше всего их в Краснодарском крае, Москве и Саратовской области. Продажи новых мотоциклов в первом полугодии, по данным «Автостата», выросли на 61% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, подержанных — на 9%. Открытых данных о том, сколько по платным дорогам проезжает мотоциклов, нет, как нет статистики по их доле в общем трафике.

Сообщество активных байкеров, использующих мотоциклы практически в ежедневном режиме, составляет примерно 200 тыс. человек, утверждает Андрей Иванов. Он подчеркивает, что именно мотоциклисты сегодня являются «драйвером внутреннего туризма». «В отличие от автомобилистов и автокемперов, мотоциклисты, как правило, не берут с собой еду. А значит, точно воспользуются различными придорожными сервисами и точками питания,— говорит господин Иванов.— Кроме того, мотоциклы занимают гораздо меньше места на парковках».

Снижение тарифов, считает эксперт, простимулирует мотосообщество к еще более активному передвижению по стране.

Руководитель рабочей группы «Защита прав автомобилистов» «Народного фронта» Петр Шкуматов также поддержал инициативу господина Спиридонова: «Если говорить о степени разрушающего воздействия от транспортного средства на дорогу, то мотоциклы должны платить в разы меньше, чем легковушки».

На головном участке М-11 «Нева» установлены датчики, которые в автоматическом режиме определяют категорию транспортного средства при выезде с дороги на пункте взимания платы, рассказали “Ъ” в Северо-Западной концессионной компании (СЗКК; концессионер участка). «Отдельно выделить проезды мотоциклов в настоящее время технически представляется невозможным,— пояснили в СЗКК.— Это может потребовать серьезной доработки системы и дополнительных инвестиций, доработки законодательной системы и внесения изменений в концессионное соглашение». Единственный реальный сейчас вариант, предполагают в компании,— раздать байкерам бесконтактные транспондеры для автоматического проезда, привязав к ним номер мотоцикла (такая система применяется для бесплатного проезда электромобилей с 2023 года). «В этом случае государство компенсирует такие проезды, а для концессионера они осуществляются на общих основаниях»,— предполагают в СЗКК. Минтранс пока инициативу не прокомментировал.

Иван Буранов