Приговор написали как по нотам

Как стало известно “Ъ”, вступил в силу приговор, вынесенный Хамовническим судом Москвы Анастасии Кулигиной, бывшему администратору и помощнице лидера группы «Ленинград» Сергея Шнурова. Она обвинялась в систематических кражах с банковских карт работодателя и его супруги различных сумм — от нескольких тысяч до нескольких десятков тысяч рублей. Кроме того, ей инкриминировали хищение у исполнителя 3,5 млн руб. наличными. Всего следствие насчитало шесть десятков преступных эпизодов. Сама подсудимая вину признала, и суд приговорил ее к восьми годам лишения свободы условно. Ни одна из сторон обжаловать решение суда не стала.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Сергей Шнуров

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ Сергей Шнуров

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

Приговор Хамовнического суда столицы занял около ста страниц убористого текста. Это было обусловлено тем, что в судебном решении подробно разбирались все преступные эпизоды, которые вменялись в вину Анастасии Кулигиной,— 61 случай краж электронных денежных средств, совершенных с банковского счета (п. «г» ч. 3 ст. 158 УК РФ), а также одна кража в особо крупном размере (ч. 4 ст. 158 УК РФ). В прениях сторон Анастасия Кулигина, которая во время следствия отказывалась от дачи показаний, ссылаясь на ст. 51 Конституции РФ (дает право не свидетельствовать против себя и близких родственников), заявила, что полностью признает вину и раскаивается в содеянном. Отметим, что на следствии вину фигурантка не признавала, теперь она объяснила это обстоятельство тем, что «стремилась избежать наказания». Она также попросила прощения у жены Сергея Шнурова Ольги, которая была признана потерпевшей по делу. В завершение своего выступления госпожа Кулигина призвала суд строго ее не наказывать.

В свою очередь, защита подсудимой просила суд учесть и другие помимо признания вины смягчающие обстоятельства — плохое состояние здоровья пожилой матери-инвалида обвиняемой, положительные характеристики подсудимой по месту жительства и тот факт, что она добровольно еще до вынесения приговора начала постепенно возмещать ущерб. По мнению защиты, подсудимой можно было бы вынести приговор, не связанный с реальным лишением свободы. Между тем прокурор, как и представитель потерпевшей стороны, настаивал на реальном сроке для бывшей помощницы звезды российского шоу-бизнеса.

В итоге судья Марина Сырова, получившая известность в связи с рассмотрением ею ряда резонансных дел (в том числе в отношении Pussy Riot), сочла возможным проявить к Анастасии Кулигиной снисхождение.

Она, как и просил гособвинитель, признала 33-летнюю подсудимую виновной по всем пунктам. За каждый из 61 эпизода краж со счетов супругов Шнуровых ей было назначено по два с половиной года колонии общего режима, а за единственный случай кражи в особо крупном размере — четыре года. «По совокупности совершенных преступлений путем частичного сложения наказаний» судья приговорила госпожу к восьми годам лишения свободы. Однако председательствующая посчитала, что наказание можно назначить условно, добавив к нему испытательный срок в пять лет. При этом осужденную освободили из-под домашнего ареста, под которым она находилась во время следствия и судебного процесса, и обязали полностью возместить причиненный супругам Шнуровым ущерб, а также ежемесячно отмечаться в уголовно-исполнительной инспекции ФСИН по месту ее проживания в Московской области, не менять его без разрешения и трудоустроиться.

Ни одна из сторон обжаловать судебное решение не стала. «Мы удовлетворены итогом процесса» — таким комментарием ограничился для “Ъ” адвокат осужденной Ярослав Пакулин, но детализировать его не стал, сославшись на отсутствие разрешения от доверительницы. «Комментировать тут нечего, все сказано в приговоре,— заявил “Ъ” адвокат потерпевшей стороны Андрей Сергиенко.— Не обжаловать его — это решение доверителя».

Как рассказывал ранее “Ъ”, уголовное дело было возбуждено 7 декабря 2022 года следователями ОМВД по району Хамовники Москвы. Поводом стало заявление супруги исполнителя Ольги Шнуровой, обвинившей Анастасию Кулигину в краже денег со счета. Анастасия Кулигина давно работала в шоу-бизнесе, и, как следует из показаний самого Сергея Шнурова, ссылка на которые содержится в судебном решении, с девушкой он познакомился в сентябре 2020 года, когда работал в руководстве телеканала RTVI, а она «выполняла ряд функций его помощника и ассистента». Тогда он же познакомил ее и со своей женой Ольгой, а когда ушел с ТВ, предложил Анастасии Кулигиной «работу по оказанию ему и членам его семьи помощи по ведению домашнего хозяйства посредством выполнения различных просьб и поручений бытового и организационного характера». «Каких-либо принципиальных нареканий с его стороны или со стороны его супруги работа Кулигиной не вызывала, качество оказываемых услуг в целом можно охарактеризовать как удовлетворительное. За период оказания Кулигиной помощи по ведению домашнего хозяйства в целом сложились доверительные взаимоотношения, для оперативного решения текущих вопросов бытового и организационного характера Кулигиной был предоставлен доступ в их с супругой квартиру»,— говорится в процитированных в Хамовническом суде показаниях Сергея Шнурова.

Согласно материалам дела, госпожа Кулигина имела доступ к банковским картам супругов для оплаты оказываемых семье артиста услуг и перевода зарплаты обслуживающему персоналу, в том числе самой себе.

А то, что она оказалась нечиста на руку, стало известно случайно — когда супруги, как указано в приговоре, дали помощнице «поручение о приобретении для нужд их семьи трех бутылок вина Caymus Vineyard Special Selection Cabernet Sauvignon, Napa Vally 2010 года». Покупка была сделана, а с карты хозяйки списали 180 тыс. руб., хотя реальная стоимость вина составляла 150 тыс. руб. Ольга Шнурова, как рассказывал “Ъ”, выяснила это расхождение случайно, но после этого решила проверить все банковские операции и в результате обнаружила многочисленные переводы средств на карту помощницы — таковых оказалось несколько десятков. Суммы варьировалась от 1–2 тыс. до нескольких десятков тысяч рублей.

Стоить отметить, что поначалу помощнице инкриминировали хищение примерно 11 млн руб. за девять месяцев работы в семье Шнуровых. Однако по ходу разбирательства следствие признало большую часть переводов — на общую сумму порядка 8–9 млн руб.— обоснованными, в итоге ущерб, по подсчетам следствия, составил немногим более 2 млн руб.

А наиболее крупным эпизодом дела стала кража 3,5 млн руб. наличными, в которой помощницу также обвинила госпожа Шнурова. По версии супругов, пару лет назад помощнице передали гонорар, уплаченный исполнителю за выступление на частном мероприятии. По версии следствия, фигурантка получила на улице пакет с наличными, занесла его в гардеробную в квартире Шнуровых, но потом вышла оттуда с ним же и унесла с собой. Защита девушки настаивала, что та оставила деньги в помещении, а вышла с пустым пакетом, и просила суд назначить соответствующую видеотехническую экспертизу, но получила отказ. Этот эпизод и стал единственной кражей в особо крупном размере.

Сергей Сергеев