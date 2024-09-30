На создание модели круглого обеденного стола mir? — новинки 2024 года, как легко догадаться из названия, конструкторов и дизайнеров известной австрийской фабрики TEAM 7 вдохновило творчество каталонского художника-сюрреалиста Жоана Миро. В своих работах он часто использовал геометрические фигуры, в частности, красный круг.

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Стол miró напоминает эффектный футуристический объект, опирающийся на четыре изящные ножки. Он изготовлен из массива натурального дерева, что говорит об особом внимании австрийского производителя к традициям ремесла и природным материалам. Можно выбрать варианты из бука, дуба в разной тонировке, вишни, дикого ореха и ольхи. Модель miró — раскладная, такой стол без затруднений можно вписать даже в интерьер небольшой квартиры, за ним комфортно разместится семья или компания друзей.

Механизм раскладывания модели абсолютно бесшумный. Двунаправленная поворотная технология позволяет легко и плавно открывать и закрывать встроенные вставки стола буквально одной рукой. В разложенном виде линия столешницы визуально не прерывается, вставки примыкают друг к другу незаметно и максимально плотно.

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Яркая деталь miró — встроенный заподлицо центральный вращающийся диск. Он может быть выполнен из натурального дерева, цветного стекла или керамики. Это и акцентный элемент дизайна — круг контрастный, притягивающий взгляд,— и удобная вещь для сервировки. Под поворотной вставкой скрыта специальная конструкция с роликами и трехмерной регулировкой, которые обеспечивают плавное мягкое вращение — любой из гостей может без труда подкрутить блюдо с закусками или напитки поближе к себе.

Елизавета Лаврик