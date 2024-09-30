Совсем ручная

Особая магия сделанных вручную вещей необъяснимо пленительна и привлекательна. Они вызывают некое трепетное чувство — будь то вылепленная из глины или фарфора ваза, резьба на фасаде старинного комода, которую хочется рассмотреть поближе, обивочная ткань с ручной вышивкой, расписанные художником в единственном экземпляре настенные панели... И, кажется, даже наш век цифровых технологий в конечном итоге оказался перед ней безоружен. Сегодня ни одна выставка дизайна не обходится без раздела, посвященного самым разным ручным техникам.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Елена К ананыкина

Фото: Yan Yugai Елена К ананыкина

Фото: Yan Yugai

Получается, человечество еще сильнее потянуло к рукотворным предметам. В течение сентября в Венеции работала биеннале Homo Faber («Человек-творец»), где тоже можно было полюбоваться традиционным ремеслом, в том числе и в современном прочтении. По словам организаторов, в этот раз количество участников увеличилось вдвое, как и число изделий, что говорит о явном интересе к теме. Эксперты по дизайну рассуждают о том, что холодный экран смартфона, каким бы полезным, интерактивным и персонализированным ни было устройство, не может заменить человеку человека — а через контакт с рукотворными предметами мы хоть и косвенно, но ощущаем эту связь.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Коллекция Christophe Delcourt на Неделе дизайна в Париже Фото: Christophe Delcourt Коллекция OOI, studio mo-mo, участник выставочного проекта молодых дизайнеров Paris Design Week Factory Фото: studio mo-mo Экспозиция Homo Faber в Венеции Фото: Giulio Ghirardi © Michelangelo Foundation Ширма из плетеного ротанга Palme в стиле 1970-х, ручная работа, Gilles & Boissier Фото: Gilles & Boissier Следующая фотография 1 / 4 Коллекция Christophe Delcourt на Неделе дизайна в Париже Фото: Christophe Delcourt Коллекция OOI, studio mo-mo, участник выставочного проекта молодых дизайнеров Paris Design Week Factory Фото: studio mo-mo Экспозиция Homo Faber в Венеции Фото: Giulio Ghirardi © Michelangelo Foundation Ширма из плетеного ротанга Palme в стиле 1970-х, ручная работа, Gilles & Boissier Фото: Gilles & Boissier

Судя по последним дизайнерским разработкам, в сфере ручного труда тоже есть прогресс — в технологиях, в образном мышлении, выборе материала, и любопытно наблюдать за этим живым развитием. Стали появляться неожиданные эксперименты с материалами — сложная работа с лаками, смолой, мраморной крошкой, обработка металлов, текстильного полотна позволяют создать порой футуристичные фактуры и силуэты. И учитывая темпы развития искусственного интеллекта, сам по себе факт, что эти изделия созданы при непосредственном участии человека, на сегодняшний день большая ценность.

Елена К ананыкина