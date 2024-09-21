Преступление и оправдание

Редакция «Коммерсантъ-Урал» продолжает серию материалов «Дела прошлых лет», где рассказывает о преступлениях, которые расследовались на Урале в 90-е и 2000-е годы, а также в наши дни. В 2002 году в Нижнем Тагиле в парикмахерской «Мария» был расстрелян из автомата местный авторитетный предприниматель Владимир Машинский. По версии следствия, он был убит в рамках передела криминального рынка по организации хищений запчастей с Уралвагонзавода. Следователи уставили убийц спустя 13 лет, однако в 2018 году Свердловский областной суд с участием присяжных заседателей их оправдал.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Бизнесмен Владимир Машинский был убит 17 октября 2002 года в Нижнем Тагиле прямо в парикмахерской «Мария» на ул. Вагоностроителей. По версии следствия, когда парикмахер начала стричь господина Машинского, неизвестные расстреляли его автоматной очередью через стеклянную витрину.

От полученных ранений он скончался на месте, парикмахер — позднее в больнице. Тогда исполнителей преступления установить не удалось.

У Владимира Машинского было криминальное прошлое, он имел несколько судимостей: входил в круг авторитетного бизнесмена Вячеслава Кокорина, который обладал сильным влиянием в районе Вагонки, где расположен Уралвагонзавод.

Как ранее заявляли источники «Ъ-Урал» в правоохранительных органах, причиной убийства стал передел влияния на криминальном рынке. Якобы одна из преступных группировок Нижнего Тагила под эгидой вора в законе Кароглы Мамедова по прозвищу Каро пыталась подмять под себя организацию хищений запчастей вагонов с УВЗ и выдавить с территории людей Вячеслава Кокорина. Владимир Машинский им мешал, из-за чего и был устранен.

В течение 13 лет уголовное дело не имело фигурантов, пока один из членов группировки, находящийся в тюрьме, не дал показания на своих подельников.

На основании этих показаний следователи пришли к выводу, что к убийству причастны Андрей Иванов, Роман Погудин, а также личный водитель топ-менеджеров Уралвагонзавода Сергей Бычков.

Подозреваемых задержали в феврале 2016 года по месту их жительства, этапировали в Екатеринбург для следственных действий и заключили под стражу. Сергею Бычкову, Роману Погудину и Андрею Иванову было предъявлено обвинение по пп. «ж», «з» ч. 2 ст. 105 УК РФ (Убийство, совершенное группой из корыстных побуждений). Кроме того, была установлена причастность Сергея Бычкова к убийству жителя Нижнего Тагила из-за долга в 300 тыс. руб. Обвиняемые в ходе следствия свою вину не признавали и заявили ходатайство о рассмотрении уголовного дела с участием присяжных заседателей.

В ходе расследования дела было установлено, что подсудимые были связаны с преступной группировкой Эмзара Аракелова. По мнению следствия, в ней состояли наркоманы, которые использовали для налетов форму сотрудников милиции. Когда группировку стали раскручивать, выяснилось, что Андрей Иванов служил в ВДВ в Псковской дивизии, был в командировке по контракту в Чечне. Как считали следователи, он связался с Аракеловым и подсел на иглу.

По итогам судебного следствия Свердловский областной суд с участием присяжных заседателей вынес оправдательный приговор в отношении Сергея Бычкова, Андрея Иванова и Романа Погудина. Присяжные признали, что «преступления действительно были совершены, но причастность к ним подсудимых не доказана».

Мария Шараева