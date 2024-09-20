В ООН либо обо всем, либо ничего

22–23 сентября в Нью-Йорке состоится Саммит будущего, открывающий неделю высокого уровня Генеральной ассамблеи ООН. Планируется, что более 130 глав государств и правительств будут обсуждать, как обеспечить «лучшее будущее для человека и планеты». Речь пойдет о международной безопасности и урегулировании конфликтов, цифровом развитии, борьбе с неравенством, и одна из самых спорных тем — реформа Совета Безопасности ООН. Между тем, как заявили “Ъ” в МИД РФ, из-за разногласий между странами-членами предсказать результат саммита «просто невозможно».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран По планам организаторов «Саммита будущего» — ключевого мероприятия Недели высокого уровня Генассамблеи ООН — мировые лидеры и эксперты должны будут за два дня обсудить едва ли не все главные проблемы планеты и найти решения

Фото: Timothy A. Clary / Getty Images По планам организаторов «Саммита будущего» — ключевого мероприятия Недели высокого уровня Генассамблеи ООН — мировые лидеры и эксперты должны будут за два дня обсудить едва ли не все главные проблемы планеты и найти решения

Фото: Timothy A. Clary / Getty Images

Саммит будущего пройдет по инициативе генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша. Повестка двухдневного мероприятия весьма обширна и крайне амбициозна. Участникам саммита предложено обсудить едва ли не все вопросы, заботящие человечество: от международного мира и безопасности до реформы глобального управления, прав человека, климатического кризиса и гендерного равенства. Помимо высокопоставленных официальных лиц, к участию в сопровождающих саммит встречах приглашено огромное число представителей неправительственного сектора (всего около 7 тыс. человек). Россию на саммите представит заместитель министра иностранных дел Сергей Вершинин.

В первый день мероприятия запланировано принятие Пакта будущего, а также приложений к нему — Глобального цифрового договора и Декларации о будущих поколениях. В рамках 30-страничного Пакта будущего государствам предложено пообещать использовать «все имеющиеся у них инструменты» для решения таких проблем, как голод и нищета, неравенство, международные конфликты, изменение климата. Генсек ООН призывает правительства предпринимать «смелые шаги» для урегулирования всех этих вопросов.

Практическая ценность подобных деклараций, составленных в духе «за все хорошее, против всего плохого», вызывает у многих наблюдателей вопросы, однако Антониу Гутерриш настаивает, что неспособность государств подписаться под этим пактом будет «трагедией».

При этом он признает, что и некоторые структуры ООН отстали от жизни и нуждаются в перезагрузке. Среди таких структур в пакте упоминается и Совет Безопасности, который, по мнению генсека, должен стать «более справедливым и представительным». «Мы не сможем создать будущее для наших внуков, используя структуры, созданные для наших бабушек и дедушек»,— заявил по этому поводу Антониу Гутерриш. Между тем проблема нерепрезентативности и неэффективности Совбеза ООН обсуждается уже многие годы, к реформе призывала в том числе и Россия, однако никакие конкретные шаги в этом направлении пока так и не были согласованы.

К основному итоговому документу Саммита будущего прилагается еще два — Глобальный цифровой договор и Декларация о будущих поколениях. Первый касается цифровых технологий и их применения в перспективе. В драфте договора говорится в том числе о стремлении стран придерживаться этики при применении искусственного интеллекта и обеспечении защищенного и безопасного онлайн-пространства. Декларация о будущих поколениях предлагает государствам взять на себя обязательства избавить потомков от различных бедствий. Среди прочего в ООН предлагается создать пост специального посланника по делам будущих поколений. В его задачи войдет представление и отстаивание интересов будущих поколений в ООН, консультации по запросам государств—членов, представление докладов.

Идея создания Саммита будущего позиционируется как ответ на просьбу государств—членов ООН к Антониу Гутерришу разработать концепцию будущего глобального сотрудничества для решения текущих и грядущих проблем и угроз.

Этот призыв прозвучал в юбилейном для ООН 2020 году, когда организации исполнилось 75 лет. На фоне наступившего из-за COVID-19 кризиса проявилась проблема разобщенности стран, которым все сложнее бороться с глобальными угрозами. В связи с этим генсек ООН подготовил доклад «Наша общая повестка дня», в котором предложил провести Саммит будущего и сформировать новую концепцию глобального сотрудничества.

“Ъ” обратился в МИД РФ с вопросом, как Россия оценивает идею проведения такого мероприятия и его повестку. «Россия последовательно исходит из необходимости адаптировать ООН к современным реалиям, главной характерной чертой которых является становление многополярного мироустройства. Вместе с тем принципиально важно, чтобы преобразования действительно были направлены на повышение эффективности и авторитета организации,— ответила официальный представитель министерства Мария Захарова.— Необходимо работать в пользу восстановления центральной координирующей роли ООН в мировых делах, которая пошатнулась вследствие попыток "коллективного Запада" заставить ее плясать под свою дудку».

По словам Марии Захаровой, работа по проекту основной части Пакта будущего продвигается «очень сложно».

«Сокоординаторы переговоров во многом ориентируются на западников и не до конца учитывают озабоченности стран мирового большинства. Как следствие, текущая редакция документа содержит множество неоднозначных пассажей,— пояснила она.— Речь идет о размывании межправительственной природы ООН путем уравнивания в правах государств-членов и негосударственных субъектов, избирательном перечислении норм международного права, выпячивании правочеловеческой составляющей в деятельности организации, установлении универсальной связки между вопросами климата и безопасности, апологетике форсированного продвижения на треке ядерного разоружения и т. д.». Отметим, что сейчас на столе переговоров лежит уже четвертая редакция Пакта будущего.

Непросто продвигаются, по словам Марии Захаровой, и переговоры по Глобальному цифровому договору. «Западники пытаются застолбить за собой монополию в вопросах интернет-регулирования, поставить на одну доску государства и неправительственные структуры в принятии решений по международной технологической повестке,— отметила она.— В противовес мы с единомышленниками подчеркиваем насущность конкретных мер по скорейшему преодолению "цифрового разрыва" в целях достижения "целей устойчивого развития". Только так у государств Глобального Юга появится возможность создавать необходимые продукты и услуги, а не получать готовые решения от западных корпораций, известных применением хищнических практик».

На этом фоне сегодня предсказать результат переговоров по итоговым документам Саммита будущего, как подчеркнула Мария Захарова, «просто невозможно». «Россия, будучи государством—основателем ООН и ответственным членом международного сообщества, вместе с партнерами по мировому большинству продолжит усилия по отстаиванию многополярного мироустройства»,— резюмировала она.

Лусине Баласян, Анастасия Домбицкая