Карлсен, которому сорвало крышу

Одно из главных событий года в шахматах приобрело политическую окраску из-за неожиданного выступления на нем самой яркой звезды этого вида. Лидер мирового рейтинга Магнус Карлсен, получая в Будапеште приз лучшему игроку столетия, внезапно призвал отказаться от возвращения полноценного статуса попавшим под международные санкции российской и белорусской федерациям. Этот вопрос будет обсуждаться в воскресенье на заседании Генеральной ассамблеи Международной шахматной федерации (FIDE), которая на прошлой неделе отменила одно из своих решений, направленных против российской стороны. Она восстановила членство Федерации шахмат России (ФШР), ранее лишившейся его из-за активной деятельности в «новых регионах».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Аркадий Дворкович и Магнус Карлсен (справа)

Фото: Maria Emelianova / FIDE Аркадий Дворкович и Магнус Карлсен (справа)

Фото: Maria Emelianova / FIDE

Что-то похожее на демарш Магнус Карлсен устроил на гала-вечере, состоявшемся во время Всемирной шахматной олимпиады, которая сейчас проходит в Будапеште. Он превратился в одно из главных событий в шахматах в текущем году. Именно на будапештском мероприятии Международная шахматная федерация вручала призы, учрежденные структурой в честь своего столетия, чьи лауреаты определялись в том числе путем голосования болельщиков. Наиболее престижный — лучшему игроку на этом отрезке, а фактически просто лучшему игроку в истории — достался именно опередившему целый ряд легенд прошлого норвежцу, который, кажется, сам удивился, что ему, действующему спортсмену, не собирающемуся в обозримом будущем завершать карьеру, присудили такую награду.

Впрочем, у Карлсена и вправду накопилось слишком много заметных достижений. Он в течение десяти лет, с 2013 года, владел чемпионским званием, а отказался от него добровольно, не проиграв ни одного титульного матча. Еще дольше он возглавлял мировой рейтинг, никому не позволяя обойти себя. Он собрал огромную коллекцию трофеев, в которой, по сути, нет пробелов. При этом и сегодня, отказавшись от борьбы за чемпионское звание, Магнус Карлсен остается безусловным шахматным фронтменом.

А вот что точно поразило, так это его речь на церемонии. Вместо того чтобы ограничиться традиционными для таких ситуаций благодарностями, Магнус Карлсен, до этого никогда не касавшийся политики, сделал акцент именно на ней.

Норвежец заявил, что уверен, что больше, чем он, приза заслуживает отставший от него по итогам опроса великий российский гроссмейстер, 13-й чемпион мира Гарри Каспаров (объявлен иностранным агентом), который некоторое время тренировал Карлсена, и «в честь» отсутствовавшего на церемонии предшественника обратился к шахматному сообществу и функционерам из FIDE с призывом, с каким, на его взгляд, обратился бы к ней Каспаров, имей он такую возможность. Призыв заключался в том, чтобы воздержаться от «восстановления российской и белорусской шахматных федераций».

На самом деле он имел несомненное практическое значение. Российские и белорусские шахматы, как и все остальные виды, в 2022 году, после начала военной спецоперации на Украине попали под международные санкции. Для них они, правда, оказались относительно мягкими. Отечественные игроки по крайней мере не теряли права участвовать в индивидуальных соревнованиях, пусть и в нейтральном статусе. От командных же их отстранили: из-за этого Россия пропускает уже вторую подряд Всемирную шахматную олимпиаду.

Между тем в повестку заседания Генеральной ассамблеи FIDE, которое состоится в воскресенье, внесен вопрос о восстановлении полноценного статуса Федерации шахмат России. Формально это инициатива киргизской федерации, но в реальности, как утверждают источники «Ъ», сторонников его положительного решения «достаточно много». Но много и оппонентов: их круг Chess.com обозначает как «федерации западных стран». А Европейский шахматный союз (ECU), который ФШР в прошлом году покинула, перейдя под эгиду Азиатской шахматной федерации (ACF), уже успел выпустить посвященное проблеме заявление. В нем ECU настаивает, что «ради сохранения целостности FIDE», которую возглавляет россиянин Аркадий Дворкович, и «соответствия стратегии Международного олимпийского комитета (МОК) Генеральная ассамблея обязана сохранить санкции».

О том, что шансы российской стороны на выгодное для нее решение отнюдь не символические, говорит ее успех на юридическом поле, добытый неделю назад.

FIDE отменила вынесенное в отношении ФШР в июне сверхжесткое наказание. Национальную федерацию тогда лишили членства в международной за «активную» деятельность на вошедших в состав РФ «новых территориях», в частности в Крыму, ДНР, ЛНР и Херсонской области, которую не одобряет большинство крупных спортивных организаций. Быстрая отмена вердикта после апелляции ФШР случилась, несмотря на энергичное сопротивление ей «западного блока».

Алексей Доспехов