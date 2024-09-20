Документальный фильм «Крест» покажут в Москве в воскресенье

Премьера документального фильма Сергея Дебижева «Крест» состоится в это воскресенье в Москве, а в широкий прокат в российских кинотеатрах он выйдет 26 сентября, накануне праздника Воздвижения Креста Господня, который отмечается 27 сентября. Съемки фильма проходили как в России, в Псково-Печерском и Соловецком монастырях, так и за рубежом, в Эфиопии, Иерусалиме и Египте. Картина предлагает зрителю отправиться в путешествие в иное измерение, где царят вера, надежда и любовь. Это — названия трех частей фильма, и как утверждает режиссер Сергей Дебижев, «мы пытаемся понять, как эта триада правит миром». Лента подойдет для семейного просмотра, рекомендована для возрастной категории «12+» и в силу своей культурологической составляющей способна заинтересовать не только христиан, но и представителей других религиозных течений и даже атеистов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Кадр из документального фильма «Крест» Фото: Кино.Арт.Про Кадр из документального фильма «Крест» Фото: Кино.Арт.Про Кадр из документального фильма «Крест» Фото: Кино.Арт.Про Кадр из документального фильма «Крест» Фото: Кино.Арт.Про Кадр из документального фильма «Крест» Фото: Кино.Арт.Про Кадр из документального фильма «Крест» Фото: Кино.Арт.Про Кадр из документального фильма «Крест» Фото: Кино.Арт.Про Режиссер Сергей Дебижев Фото: Евгений Одиноков / РИА Новости Следующая фотография 1 / 8 Кадр из документального фильма «Крест» Фото: Кино.Арт.Про Кадр из документального фильма «Крест» Фото: Кино.Арт.Про Кадр из документального фильма «Крест» Фото: Кино.Арт.Про Кадр из документального фильма «Крест» Фото: Кино.Арт.Про Кадр из документального фильма «Крест» Фото: Кино.Арт.Про Кадр из документального фильма «Крест» Фото: Кино.Арт.Про Кадр из документального фильма «Крест» Фото: Кино.Арт.Про Режиссер Сергей Дебижев Фото: Евгений Одиноков / РИА Новости