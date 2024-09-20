Совет законодателей не рекомендовал вносить в ГД два проекта Курултая Башкирии

Комиссия Совета законодателей не рекомендовала вносить на рассмотрение в Госдуму два инициированных Курултаем Башкирии проекта: о внесении изменений в федеральный КоАП и Гражданский кодекс. Первый из них предлагал устранить «значительный разрыв» между минимальным и максимальным наказанием за нарушение пожарной безопасности в лесах, исключив такой вид санкции, как предупреждение, и уменьшив минимальную сумму штрафа для граждан с 15 до 5 тыс. руб. В пояснительной записке к проекту федерального закона говорилось, что это поможет снизить количество лесных пожаров по вине человека.

Второй законопроект предлагал внести в Гражданский кодекс норму о социальной ответственности бизнеса перед обществом и окружающей средой. Соответствующие изменения планировалось внести в ст. 1 Кодекса. Инициаторы законопроекта отмечали, что формирование концепции социальной ответственности — довольно долгий процесс, ускорить который поможет включение в Гражданский кодекс этого принципа.

В случае с первым проектом комиссия Совета законодателей отметила, что наличие альтернативных видов санкции — таких, как предупреждение, — позволяет судам и должностным лицам назначать наказание «с учетом требований соразмерности, пропорциональности и индивидуализации ответственности». Также было учтено, что действующий размер минимального штрафа, установленный в 2022 году, позволил снизить число пожаров и их площадь.

В случае с проектом о социальной ответственности бизнеса было отмечено, что предлагаемые изменения не согласуются со ст. 2 Гражданского кодекса, где указано, что участниками регулируемых отношений являются граждане, юридические лица, Российская Федерация и ее субъекты, а также муниципальные образования. Предпринимательская деятельность к ним не отнесена, поэтому бизнес не может нести социальную ответственность. Также в Совете законодателей обратили внимание, что отношения в сфере взаимодействия общества и природы регулируются законом «Об охране окружающей среды» и иными нормативными правовыми актами.

Наталья Балыкова