На новом участке ПЗСП по Норильской улице установят зону КРТ

Компания ПЗСП «Интер-Актив» обратилась в комиссию по землепользованию и застройке с предложением установить на карте градзонирования Перми границы комплексного развития территории в отношении крупной площадки по улице Норильской. Обширная территория относится к Рязанскому промузлу, проходит в границах улиц Норильской, Рязанской, Шахтерской, Подводников и имеет площадь 16,42 га. О планах ПЗСП застроить земельный актив в этой локации «Ъ-Прикамье» стало известно недавно.

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Как сообщила сегодня на заседании комиссии по ПЗЗ представитель краевого минимущества, при установлении границ КРТ нынешняя территориальная зона участков по ул. Норильской сохранится. Отметим, что указанные земли относятся к зоне обслуживания промышленности, торговли, складирования и мелкого производства Ц-6. Члены комиссии согласовали предложение компании «Интер-Актив».

ПЗСП выкупил имущество промбазы в Балатово на ул. Норильской, 6, занимающей территорию площадью 1,3 га. Под контроль пермского застройщика перешла организация ООО «Интер-Актив», которую ранее контролировали физлица, близкие к бывшим топ-менеджерам пермского ЛУКОЙЛа: Вера Сухарева (бывшая супруга экс-руководителя «ЛУКОЙЛ-ПНОС» Вениамина Сухарева) и Наталья Бельтюкова (супруга бывшего замгендиректора «ЛУКОЙЛ-Пермь» Всеволода Бельтюкова). На новой площадке ПЗСП собрался построить около 40 тыс. кв. м жилья. Площадку планировалось развивать в рамках КРТ. Для ПЗСП это уже не первый опыт жилой застройки промышленных зон. База на ул. Норильской находится в окружении других производственных объектов, которые тоже войдут в зону КРТ, но ПЗСП будет развивать только приобретенную территорию.