«ПЗСП-Групп» построит на Парковом дом с библиотекой

Краевые власти заключили с девелопером «ПЗСП-Групп» договор комплексного развития территории по проспекту Парковый, 24 в Перми. Об этом сообщила представитель регионального минимущества на сегодняшнем заседании комиссии по землепользованию и застройке. На участке площадью 3,9 тыс. кв. м, расположенном возле школы №44, возведут многоквартирный дом. «Планируется строительство жилого дома со встроенными помещениями нежилого назначения, в том числе библиотекой, которую в дальнейшем безвозмездно передадут в муниципальное образование город Пермь. Также в рамках договора застройщик предусмотрит благоустройство территории, создаст малые архитектурные формы, отремонтирует участок дороги, примыкающий к рассматриваемой территории», - пояснила представитель министерства. Завершить проект КРТ предполагается в 2029 году.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Участок под строительство дома на проспекте Парковый, 24 в Перми Фото: Участок под строительство дома на проспекте Парковый, 24 в Перми

Структура «ПЗСП-Групп» - ООО «Дом Учителя» - обратилась в комиссию по ПЗЗ с заявлением об установлении границ зоны КРТ-13 на проспекте Парковый, 24. Участок по этому адресу был получен девелопером во время мены с администрацией Перми. Сейчас площадка входит в зону смешанной и общественно-деловой застройки Ц-СМ. По сведениям обосновывающих материалов, среди основных видов разрешенного использования участка на Парковом будут многоэтажная жилая застройка, объекты культурно-досуговой деятельности. Предельная высота зданий на территории составит 18 этажей. Дом общей площадью квартир в 14,5 тыс. кв. м будет рассчитан на 238 жилых помещений. Также в здании разместятся детская библиотека (360 кв. м) и «нежилые помещения гибкого функционального назначения» (500 кв. м).

Члены комиссии одобрили установление зоны КРТ, теперь проект направят в правительство Прикамья.

Участок на Парковом, 24 «ПЗСП-Групп» получил в конце 2023 года, обменявшись с городскими властями землями. В муниципальную собственность девелопер передал территорию у школы №94, где ранее планировал жилищное строительство. Однако тогда краевое минимущество отозвало у компании разрешение на возведение «Дома учителя» по ул. Героев Хасана, 87. В ООО «Дом Учителя» были не согласны с этим и оспаривали отзыв разрешения в суде, но позднее отозвали исковое заявление из арбитражного суда Пермского края. Получив участок на Парковом – тоже возле школы, «ПЗСП-Групп» решил его застроить с помощью инструмента комплексного развития.