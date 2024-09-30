«Мы многому научились»

Кабинеты первых лиц, переговорные залы, правительственные и дипломатические резиденции — оформление подобного рода помещений требует от интерьерного дизайнера дополнительного набора навыков. Декор, функционал и мебель в таких интерьерах должна соответствовать контексту и множеству специальных требований. Константин Медведкин, руководитель компании «Итал Дизайн Контракт», рассказал о специфике этой проектной работы.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Руководитель компании «Итал Дизайн Контракт» Константин Медведкин

Фото: Ital Design Contract Руководитель компании «Итал Дизайн Контракт» Константин Медведкин

Фото: Ital Design Contract

— Ваша компания работает на рынке больше 25 лет. Как складывался ваш опыт в сфере оформления представительских помещений?

— В этой теме мы уже давно. Компания существует с 1996 года. Мы многолетний официальный представитель в России итальянской фабрики Francesco Molon, которая, без преувеличения, считается номером один в мировом рейтинге по оформлению представительских помещений. За годы работы на базе представительства постепенно сформировалась команда российских специалистов — архитекторов, дизайнеров, инженеров, конструкторов. Сегодня это самостоятельная проектная компания и дизайн-бюро, выполняющие работы самой разной сложности и деликатности. Значительная часть наших заказов — оформление правительственных резиденций и так называемых протокольных помещений — кабинетов первых лиц, переговорных залов, залов для проведения особых мероприятий. Для этих проектов существуют определенные правила, которых важно придерживаться. Все началось с реализованного проекта в Ново-Огарево, где мы совместно с Francesco Molon и российскими специалистами оформили кабинет и переговорную для первого лица. С тех пор количество подобных заказов заметно увеличилось. Сегодня, кроме России, мы реализовали подобные проекты в Казахстане, Белоруссии, Туркмении, Узбекистане, Таджикистане, Грузии. Где на протокольную и официальную специфику накладывается еще и национальный колорит.

— У вас большая команда?

— Более 30 человек в двух офисах в Москве и Петербурге. Раньше, десять лет назад, все по большей части производилось и проектировалось в Италии, зачастую итальянскими архитекторами, которые отлично разбираются в своем деле, но не всегда понимают контекст, запрос российского заказчика. И многое в итоге приходилось переделывать. Сегодня 100% проектной работы ведется в Москве, и значительная часть декора тоже производится в России. Хотя, безусловно, мы продолжаем тесно сотрудничать и с Francesco Molon. Фабрика в этом смысле очень ангажирована в сфере оформления протокольных и презентационных помещений. У них гигантский международный опыт. Мы у них многому научились. Специалисты фабрики работали и над интерьерами лидеров Дубая и Саудовской Аравии, в портфолио Молона резиденции нескольких президентов США, консульство России в Нью-Йорке и консульство Японии в Москве.

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— Какие специфические задачи стоят перед дизайнером при реализации заказов такого уровня?

— Очень много внимания уделяется вопросам функционала и безопасности. Например, наша компания оформляла помещения, предназначенные для размещения первых лиц и официальных делегаций на время проведения международного саммита в столице Таджикистана Душанбе. Это был большой комплексный проект под личным контролем главы государства. Помимо рабочих кабинетов, залов заседаний, протокольных мест для официальных встреч делегаций, мы занимались оформлением больших и малых гостиных, а также личных апартаментов первых лиц государств. Понятно, что их нужно было спроектировать определенным образом, чтобы у служб безопасности не было сомнений, что весь функционал в полной мере присутствовал.

— В плане стилистических предпочтений в оформлении по-прежнему востребована классика?

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— Мы все представляем себе правительственные интерьеры строгими, классическими, но сегодня это не единственное решение. Многое зависит от специфики проекта и предпочтений заказчика. В целом ценится индивидуальный подход, но все должно быть самое современное, безопасное и высокотехнологичное.

— Расскажите про центральный элемент кабинета первого лица — письменный стол. Изменился ли подход к его конструкции с появлением новых технологий?

— Сегодня письменный стол для первого лица — это сложный, я бы сказал, гаджет с большим количеством встроенных систем и функций. Тенденция очень простая — постоянно растет число функциональных элементов, которые помогают хозяину кабинета эффективно работать. Причем сама по себе модель может выглядеть вполне традиционно — например, быть репликой классического письменного стола XVIII–XIX веков. Тут есть свои нюансы: например, мы столкнулись с тем, что некоторые встроенные функциональные элементы или средства связи имеют тенденцию нагреваться. В последних нескольких проектах мы встраивали в столы системы для отвода горячего воздуха.

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— Наборный паркет, росписи, мозаики — кто занимается выполнением этих работ? Многое делается на заказ?

— Конечно, все делается на заказ. Вокруг нас за годы работы сложился пул высококлассных специалистов: художники, краснодеревщики, каменщики. Сначала ищем подходящие материалы в России, потом в соседних странах, иногда привозим редкие элементы из Турции, Армении, Бразилии, Италии. Но все сложные работы с материалом стараемся производить здесь. Отдельно отмечу, что столярное дело в последние годы очень расцвело. Появились новые технологии, которые освоили наши фирмы, появилось много и талантливых узких специалистов —ковщиков, стеклодувов, резчиков. И ручная резьба, и роспись, и сложные лаки — наши специалисты все более компетентны и конкурентоспособны на рынке.