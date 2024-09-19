Раскопки не понадобились

В арбитражном суде Башкирии закончилось разбирательство между Башкультнаследием и группой компаний СУ-1, возводящей ЖК The Prime на месте снесенного ночного клуба «А-кафе» на проспекте Октября в Уфе. Ведомство добивалось прекращения стройки в связи с необходимостью проведения историко-культурной экспертизы, однако суд отказал в удовлетворении иска, отметив противоречивую позицию истца. На момент решения суда 27-этажный дом уже практически построен. Башкультнаследие намерено обжаловать решение.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Идэль Гумеров, Коммерсантъ Фото: Идэль Гумеров, Коммерсантъ

Управление по государственной охране объектов культурного наследия Башкирии (Башкультнаследие) не смогло убедить арбитражный суд Башкирии в необходимости обязать группу компаний СУ-1 и входящие в нее ООО «Специализированный застройщик „Проспект“» и ООО «Служба заказчика СУ-1» прекратить строительство жилого комплекса The Prime на проспекте Октября (на месте бывшего «А-кафе»). По мнению управления, перед началом работ по возведению 27-этажного дома застройщик должен был удостовериться в отсутствии на земельном участке предметов, имеющих археологическую ценность.

Участок площадью 6,7 тыс. кв. м ранее принадлежал Татьяне Уваровой, выкупившей в 2018 году комплекс зданий ночного клуба у банкротного ООО «Самита». Затем она получила от мэрии Уфы разрешение на строительство многоэтажного жилого дома. В градостроительном плане, выданном администрацией, не было сведений о наличии или отсутствии в границах участка объектов культурного или археологического наследия. В феврале 2021 года Башкультнаследие проинформировало госпожу Уварову об отсутствии подобных предметов.

Позже возможностью строительства дома заинтересовалось ООО «Специализированный застройщик „Проспект“». Осенью 2021 года компания приобрела участок в аренду с правом выкупа и получила разрешение на строительство, продленное до 2026 года.

В извещении о начале строительства ЖК The Prime говорится, что СЗ «Проспект» является застройщиком объекта, а «Строительное управление №1» выполняет функции генподрядчика. На «Службу заказчика СУ-1» возложена функция технического заказчика. Ввод дома с 828 квартирами в эксплуатацию запланирован на конец 2026 года.

ООО «СЗ „Проспект“» зарегистрировано в 2021 году в Уфе. Уставный капитал компании — 10 тыс. руб. По данным «СПАРК-Интерфакс», совладельцами фирмы являются Елена Тулеганова (85% уставного капитала) и Айдар Гуфранов (15%). По итогам 2023 года выручка застройщика составила 140 млн руб., убыток — 592 тыс. руб.

ООО «СУ-1» зарегистрировано в 2014 году в Уфе. Уставный капитал компании — 10 тыс. руб. По данным «СПАРК-Интерфакс», фирмой владеет Айдар Гуфранов. За 2023 год выручка компании составила 3,1 млрд руб., чистая прибыль — 25 млн руб.

ООО «Служба заказчика СУ-1» зарегистрировано в 2019 году в Уфе. Уставный капитал организации — 10 тыс. руб. По данным «СПАРК-Интерфакс», учредитель компании — Азат Гуфранов. В 2023 году ООО получило выручку 28 млн руб. и чистую прибыль 142 тыс. руб.

В сентябре 2022 года в Башкультнаследие поступило обращение о проведении на участке земляных и строительных работ. Истец отмечал в суде, что на тот момент у него не было информации о наличии или отсутствии на участке объектов археологического наследия, поэтому застройщик должен был перед началом работ провести историко-культурную экспертизу. Через несколько дней Башкультнаследие обратилось с исковым заявлением.

Отклоняя требования, суд установил, что на дату выдачи разрешения в отношение участка отсутствовала защитная зона объектов культурного наследия. Кроме того, на момент оформления проектной и разрешительной документации на строительство были градостроительные регламенты, поэтому необходимости в экспертизе не было.

Ко всему прочему, суд указал на «противоречивое поведение истца», не предъявлявшего претензий к ООО «БашРТС», ранее проводившему на участке работы по реконструкции тепломагистрали без проведения экспертизы. А также напомнил, что ранее Татьяне Уваровой было разъяснено об отсутствии оснований для историко-культурной экспертизы в случае проведения работ на участке.

Переходя к выводам, суд обратил внимание на то, что в уже построенном доме ведутся отделочные работы. «После проведения любых земляных и строительных работ проведение таких экспертиз объективно невозможно»,— резюмировал суд.

Начальник Управления по государственной охране объектов культурного наследия Башкирии Салават Кулбахтин заявил «Ъ-Уфа» о намерении подать апелляционную жалобу.

В СУ-1 сообщили «Ъ-Уфа», что были уверены в своей правоте. В компании отметили, что, по имеющейся у нее информации, на спорной территории земельные и строительные работы велись с 1967 года и претензии по поводу необходимости проведения спорной экспертизы никому из предыдущих владельцев земли не предъявлялись.

Идэль Гумеров