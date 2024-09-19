После осадков ожидаются посадки

Спустя четыре года после возбуждения уголовное дело о мошенничестве в ГУП «Уфаводоканал» готово для рассмотрения в суде. На скамье подсудимых окажется бывший владелец и директор уфимского ООО «Тандем» Радик Халиков. По версии следствия, в 2019–2020 годах он совместно с пока неустановленными руководителями госпредприятия подделал договор на вывоз и утилизацию иловых осадков. На основании документа он получил более 19 млн руб. за якобы выполненные работы и смог зафиксировать за «Уфаводоканалом» задолженность свыше 150 млн руб. Уголовное дело в отношении подельников обвиняемого выделено в отдельное производство.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран «Уфаводоканал», по мнению следствия, исполнял фиктивный договор

Фото: Дмитрий Колпаков, Коммерсантъ «Уфаводоканал», по мнению следствия, исполнял фиктивный договор

Фото: Дмитрий Колпаков, Коммерсантъ

Прокуратура Башкирии намерена направить в Октябрьский районный суд Уфы уголовное дело в отношении 59-летнего Радика Халикова, который с января 2017 года по май 2020 года был владельцем и директором ООО «Тандем». Он обвиняется в мошенничестве, совершенном группой лиц по предварительному сговору, в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ) и фальсификации доказательств (ч. 3 ст. 303 УК РФ). Доказательную базу по делу собирал Третий отдел по расследованию особо важных дел управления СКР по Башкирии, а обвинительное заключение утвердил первый заместитель прокурора республики Евгений Бендовский.

О возбуждении уголовного дела стало известно в июне 2020 года. Тогда сообщалось, что подозреваемыми проходят неустановленные руководители МУП «Уфаводоканал» и неустановленный представитель компании «Тандем».

Как сообщили вчера пресс-службы республиканского управления СКР и прокуратуры Башкирии, став учредителем и директором «Тандема», обвиняемый, «вступив в преступный сговор с неустановленными лицами», сфальсифицировал договор между подконтрольным ему «Тандемом» и МУП «Уфаводоканал» (с июня 2020 года — ГУП) на вывоз и утилизацию осадков сточных вод очистных сооружений предприятия по завышенным ценам.

В СКР полагают, что подложный договор был изготовлен в 2019–2020 годах.

На основании этого документа, отмечено в пресс-релизах, обвиняемый обратился в арбитражный суд Башкирии с требованием обязать «Уфаводоканал» «выполнить условия договора по передаче илового осадка для дальнейшей утилизации и произвести оплату за оказанные услуги». Далее, полагает следствие, господин Халиков «с целью придания своим преступным действиям видимости законных договорных отношений» вывез с территории цеха предприятия иловые осадки, а затем направил «Уфаводоканалу» акт выполненных работ на общую сумму, «значительно превышающую среднерыночную стоимость». После этого «на основании сфальсифицированного договора» обвиняемый незаконно получил право требования с «Уфаводоканала» более 140 млн руб.

«Дальнейшие преступные действия по хищению денежных средств предприятия были пресечены в виду принятия мер к оспариванию обязательств по подложному договору вновь назначенным руководством МУП „Уфаводоканал“ в 2020 году»,— отметили в прокуратуре республики.

С мая 2018 до марта 2019 года должность генерального директора «Уфаводоканала» занимал Ильяс Гильмутдинов — брат экс-руководителя республиканского управления ГИБДД, депутата Госдумы Динара Гильмутдинова. С марта 2019 года по февраль 2020 года обязанности директора предприятия исполнял Андрей Никитин, а затем в течение года — Артем Чакиров. Именно господин Чакиров обнаружил подозрительный договор с «Тандемом» (точнее, его копию, оригинал найти не могли) и вовлек в разбирательство Контрольно-счетную палату Башкирии, которая затем направила материалы в прокуратуру.

Как ранее сообщал «Ъ-Уфа» со ссылкой на СКР, в 2019 году в договорной базе «Уфаводоканала» был зарегистрирован договор с «Тандемом», подписанный якобы в 2011 году бывшим директором МУП Вячеславом Гордиенко (руководил предприятием с 2004 до 2014 года). В мае 2018 — феврале 2020 годов со счетов «Уфаводоканала» «Тандему» по этому договору было перечислено 86 млн руб. при фактической стоимости исполненных работ в 21 млн руб. Кроме того, тогда же были подписаны акты приемки работ на сумму 240 млн руб.

Как следует из картотеки дел арбитражных судов, в октябре 2019 года «Тандем» обратился в суд с иском к «Уфаводоканалу» об обязании передать для обработки 75 тыс. куб. м иловых осадков. В феврале следующего года иск был удовлетворен, апелляция его поддержала, но в декабре кассационная инстанция вернула дело на новое рассмотрение. В апреле 2021 года суд первой инстанции взял паузу до вступления в силу решения по иску о взыскании с «Уфаводоканала» 163,3 млн руб., из которых 156,6 млн руб. — сумма основного долга.

Из материалов арбитражного суда следует, что задолженность сформировалась в результате якобы исполнения договора 2011 года, к которому теперь возникли претензии у СКР и прокуратуры. В конце 2019 года «Тандем» и «Уфаводоканал» подписали акт сверки, зафиксировав задолженность. Буквально через две недели «Тандем» уступил право взыскания долга ООО «Региональный оператор «Развитие», которое 5 февраля 2020 года подало иск к «Уфаводоканалу», а 28 февраля передало право на взыскание долга ООО «БашРТС».

В итоге к иску «Развития» присоединился БашРТС, а затем администрация Уфы, которая просила суд признать договор между «Тандемом» и «Уфаводоканалом» недействительным. В сентябре 2023 года суд отказал всем. В апреле этого года арбитражный суд Уральского округа вернул дело на новое рассмотрение. Решения пока нет. Ближайшее заседание состоится 9 октября.

Получить комментарии у Радика Халикова вчера не удалось.

Адвокат Тимур Ямалдинов, представлявший интересы обвиняемого на этапе расследования, от комментариев отказался.

Судя по сообщениям прокуратуры Башкирии, в уголовном деле вокруг взаимоотношений «Уфаводоканала» и «Тандема» могут появиться новые подсудимые. «Материалы уголовного дела в отношении сообщников обвиняемого выделены в отдельное производство»,— отметили в надзорном ведомстве.

Булат Баширов