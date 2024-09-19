Ушли на базу

Пермский застройщик ПЗСП планирует редевелопмент еще одной промышленной территории в Перми. Компания выкупила имущество промбазы в Балатово на ул. Норильской и собирается построить здесь около 40 тыс. кв. м жилья. Соответствующий участок планируется развивать в рамках КРТ. Для ПЗСП это уже не первый опыт жилой застройки промышленных зон. Ранее краевые власти анонсировали планы по редевелопменту рязанского промузла с привлечением нескольких местных застройщиков. Эксперты полагают, что реализовать проект получится с условием больших вложений в создание социальной и транспортной инфраструктуры.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: авито Фото: авито

Гендиректор пермского застройщика ПЗСП Евгений Демкин стал единственным владельцем пермского ООО «Интер-Актив». Как свидетельствуют данные базы «СПАРК-Интерфакс», организация ведет деятельность в области строительства с 2006 года. Руководителем с июня этого года числится Александра Алексеева. Ранее общество контролировалось физлицами, близкими к бывшим топ-менеджерам пермского ЛУКОЙЛа: Верой Сухаревой (бывшая супруга экс-руководителя «ЛУКОЙЛ-ПНОС» Вениамина Сухарева) и Натальей Бельтюковой (супруга бывшего замгендиректора «ЛУКОЙЛ-Пермь» Всеволода Бельтюкова).

Компания зарегистрирована в Перми по адресу: ул. Норильская, 6, где на участке площадью 1,3 га расположена производственная база. По данным «Ъ-Прикамье», ПЗСП планирует снести этот промобъект и возвести там жилые дома. Согласно уже снятому с публикации объявлению на сайте «Авито», соответствующий земельный участок с имущественным комплексом выставлялся на продажу за 150 млн руб.

В ПЗСП подтвердили «Ъ-Прикамье» планы по застройке территории. «На этом участке планируется строительство около 39 тыс. кв. м жилья. Базу снесем, участок полностью освобождаем»,— рассказали в компании. При этом проект предполагается реализовывать в рамках заключенного с краем КРТ.

Стоит отметить, что база на ул. Норильской находится в окружении других производственных объектов. Так, участок ПЗСП примыкает к участку площадью 2,4 га на ул. Рязанской, 17, с другой промбазой, который, согласно выписке из Росреестра, принадлежит ООО «Инженерно-строительная фирма „Западуралстрой“». Еще одним участком в районе рязанского промузла владеет ООО «Урал-12». «В КРТ войдут смежные территории, но их застройкой мы заниматься не планируем»,— уточнили в компании.

Для ПЗСП это не первый опыт редевелопмента бывших промышленных площадок. В 2021 году застройщик приступил к освоению территории бывшего завода СОЖ по ул. Яблочкова, 3, 5, и Куйбышева, 135, в Свердловском районе Перми. В июле этого года ПЗСП также одобрили начало строительства I этапа жилого комплекса на месте бывшего муниципального автопарка по ул. Автозаводской, 5, в Кировском районе (ЖК «Мастер-квартал»). Площадь жилых помещений первого этапа строительства составит 22,4 тыс. кв. м, завершить его возведение предполагается в I квартале 2027 года.

Отметим, в июле этого года региональное минимущество анонсировало планы на проект по комплексному развитию территории в Балатово по ул. Рязанской, Космонавта Леонова и Геологов. Земля общей площадью 23,33 га разделена на участки и имеет разных собственников, среди которых, в частности, девелопер «Юника», еще в 2018 году купивший у «Треста №14» территории по ул. Рязанской, 91, 101, 103а и 132. По данным минимущества, установлением границ КРТ ведомство хочет состыковать инвесторов к совместной работе над проектом.

Гендиректор «Пермглавснаба» Владимир Занин находит площадку под КРТ в этой части Индустриального района вполне перспективной локацией. Вместе с тем эксперт отмечает, что в данном случае девелоперу потребуется тщательно сформировать жилой квартал, учитывая все особенности зонирования территории. «Сегодня наблюдается серьезная конкуренция между застройщиками, поэтому важно обратить внимание не только на архитектурные, но и на инженерные решения и технические параметры»,— заметил он.

По словам гендиректора «Орсо групп» Михаила Бесфамильного, для реализации проекта застройки промзоны девелоперу может понадобиться минимум 2,5–3 года. «Срок строительства будет зависеть от объема предполагаемых продаж»,— считает господин Бесфамильный. Он отметил также, что, вероятно, застройщику придется столкнуться с проблемой обустройства разъездов и обеспечением транспортной доступности в целом. «Думаю, на участке получится возвести комплекс среднего класса»,— подчеркнул эксперт.

Владимир Занин пояснил также, что больших финансовых вложений, скорее всего, потребует создание социальной инфраструктуры. «В случае КРТ застройщик принимает на себя определенные обязательства по наполнению территории школами, детскими садами и прочими социальными центрами. Тем не менее, выведение из центра Перми промышленных площадок и вовлечение их в жилую застройку положительно сказывается на внешнем облике города»,— резюмировал гендиректор «Пермглавснаба».

Анастасия Леонтьева