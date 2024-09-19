Пояс дальнего следования

В субботу в Лондоне состоится бой, в котором еще недавно считавшийся королем супертяжелого веса, но потерявший этот статус после двух подряд поражений от украинца Александра Усика Энтони Джошуа попробует вернуть себе хотя бы один чемпионский пояс — Международной боксерской федерации (IBF). Пояс, во многом волею обстоятельств, оказался у его соперника, другого британца — Даниэля Дюбуа, интересного и тоже пострадавшего от Усика бойца со страшной силы ударом и скверной защитой. Это сочетание выглядит надежной гарантией зрелищности матча.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Энтони Джошуа (слева) и Даниэль Дюбуа во время пресс-конференции перед поединком

Фото: Mark Robinson / Matchroom Boxing / Getty Images Энтони Джошуа (слева) и Даниэль Дюбуа во время пресс-конференции перед поединком

Фото: Mark Robinson / Matchroom Boxing / Getty Images

Про субботний бой из проекта Riyadh Season, в рамках которого власти Саудовской Аравии, и так проводящие в своей стране массу топовых боксерских шоу, организуют их еще и за рубежом, на тех рынках, которые им особенно интересны, надо знать, что он состоится на главном британском стадионе — Wembley, а его аудитория составит 90 тыс. человек. Это не просто много, а жутко много, рекорд, по крайней мере для английского профессионального бокса, хотя, строго говоря, реальный, что ли, статус матча не кричит о том, будто бы он обязан был вызвать исключительный ажиотаж.

Чемпионский поединок в супертяжелом весе — всегда, конечно, большое событие, но тут есть нюанс. Звание Международной боксерской федерации оказалось на кону в лондонском матче волею обстоятельств.

Оно принадлежало украинцу Александру Усику, который в мае в Эр-Рияде одолел британца Тайсона Фьюри и добавил к поясам IBF, Всемирной боксерской ассоциации (WBA) и Всемирной боксерской организации (WBO) еще и пояс Всемирного боксерского совета (WBC), превратившись в первого за четверть века абсолютного чемпиона в особенной категории. Но формально такой ранг он имел недолго. Структуры, контролирующие профессиональный бокс, в последнее время вдруг стали чаще вспоминать о своих регламентах, которыми раньше с удовольствием пренебрегали, предпочитая разруливать вопросы по понятиям.

И IBF, например, вспомнила о том, что Усик, если хочет сохранить ее трофей, обязан провести обязательную защиту против назначенного организацией оппонента, прекрасно, разумеется, понимая, что никакой обязательной защиты не будет, поскольку реванш против Фьюри выгоднее во всех смыслах — и в финансовом, и в имиджевом.

Украинец и британец вновь встретятся 21 декабря, но титул IBF в повторном бою не разыграют. Достался он, отнятый у Усика, как раз тому самому обязательному претенденту — Даниэлю Дюбуа.

Однако в итоге из всего этого выросла довольно неплохая история. Матч Александра Усика с Тайсоном Фьюри все равно воспринимают как матч за статус лучшего супертяжа, а отданный украинцем пояс позволил устроить интригующую битву двух соотечественников, каждый из которых пострадал из-за Усика и в столкновении которых теперь видят событие, определяющее того, кому затем драться с победителем декабрьской битвы в Эр-Рияде за все значимые звания.

Первым пострадал Энтони Джошуа. На стыке прошлого и нынешнего десятилетий именно он считался королем супертяжелого веса, но дважды подряд, в 2021 и 2022 годах, проиграл только-только ворвавшемуся в него из первого тяжелого (до 90,7 кг) Усику, так и не придумав, как приспособить свой выдающийся атлетизм и свою безупречную технику к специфике слишком быстрого, верткого и хитрого оппонента.

Затем пострадал Даниэль Дюбуа. Александра Усика свели с ним на ринге в августе 2023 года, и в том поединке британец в пятом раунде свалил украинца на настил ударом, который, с точки зрения обычного болельщика, был ударом точно в пояс, а никак не ниже, что запрещено правилами. Рефери же Усика пощадил, посчитав все-таки, что британский кулак угодил в ту область, в которую целить нельзя, и дал тому время восстановиться. В итоге чемпион нокаутировал Дюбуа в девятом раунде. Но осадочек у британца, учитывая, как часто он вспоминает о так и не зафиксированном нокауте, который мог бы иерархию в категории перевернуть с ног на голову, остался.

Интриги помимо бэкграунда и раскрывающихся в случае успеха в поединке перспектив ему добавляет и разница в стиле боксеров.

Энтони Джошуа — «классик», у которого всего в меру. Даниэль Дюбуа всегда (что гарантирует зрелищность) слабо защищался, в любой момент рискуя провалиться, зато, атакуя, соответствовал своем прозвищу Динамит. Его удары вырубали не только Усика, но и, скажем, Джаррелла Миллера, гиганта в полтора центнера весом, и крепкого хорвата Филипа Хрговича, не устоявшего против британца в июне.

Сам Дюбуа утверждает, что, когда примерно семь лет назад, еще 20-летним парнем, его выбрал спарринг-партнером Энтони Джошуа, в тот момент уже звезда, он вырубал на тренировках и Энтони. Джошуа этот факт биографии категорически отрицает, но сама ссылка на него подсыпает перца ожиданиям, связанным с боем на Wembley.

Алексей Доспехов