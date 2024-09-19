Скрепки одной цепи

Белый дом приступил к централизации всех закупочных функций министерств и ведомств. Ранее закупки канцелярии и бумаги для четырех ведомств в «пилотном» режиме передавались Федеральному казначейству. В планах правительства расширить номенклатуру товаров, услуг и работ для централизованных закупок — в 2026 году их покупку единому заказчику делегируют десять федеральных ведомств, а в 2028 году все госорганы. Предполагается, что централизация закупок повысит их эффективность за счет сокращения расходов бюджета и сроков поставок и сделает процесс более прозрачным для контролеров.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

Белый дом намерен передать Федеральному казначейству новые функции ведомств по централизованным закупкам товаров и услуг, следует из распоряжения правительства от 17 сентября 2024 года №2551-р. Документ содержит «дорожную карту» по внедрению практики централизованных закупок. При этом госзаказчиком выступает специализированная организация, представляющая интересы сразу нескольких госструктур.

Предполагается, что функции централизованного заказчика получит Центр по обеспечению деятельности казначейства — изменения в нормативно-правовую базу Минфину и ФАС необходимо подготовить к 1 декабря 2024 года. Возможен вариант, при котором централизованные закупки будет проводить не одно, а несколько уполномоченных федеральных казенных учреждений.

Центр по обеспечению деятельности казначейства уже занимается централизованными закупками в рамках эксперимента Минфина по оптимизации закупочного процесса.

Концентрация части закупочных функций ведомств в одном учреждении должна была сократить затраты за счет эффекта масштаба (крупнооптовые закупки обходятся дешевле в пересчете на единицу товара), ускорить закупочные процедуры и снизить коррупционные риски. С 2020 года Федеральное казначейство занимается закупками канцтоваров и бумаги для нужд Росимущества, Федеральной пробирной палаты, Росрыболовства и Рослесхоза, включая их территориальные органы. В июне 2024 года Минфин опубликовал на портале нормативно-правовых актов проект постановления правительства, продлевающий эксперимент на 2025 год. В правительстве сообщают, что централизованные закупки канцелярии и бумаги в рамках эксперимента будут продолжены уже в бессрочном режиме.

«Дорожная карта» предполагает запуск масштабной централизации «канцелярских» госзакупок с 2026 года.

К этому времени десять федеральных министерств и ведомств — включая нынешних участников «пилота» — перейдут к централизованным закупкам. Минфин и ФАС уже к декабрю 2024 года определят список ведомств, а также перечень типовых товаров, работ и услуг, которые можно закупать таким образом. К 1 декабря 2025 года должна быть определена вторая группа из еще десяти федеральных структур, которые начиная с 2027 года также станут участниками централизованных закупок. Третью группу, куда войдут все министерства и ведомства, не попавшие в первые две группы, определят к 1 декабря 2026 года. Они перейдут к централизованным закупкам с 2028 года.

В Минфине и Федеральном казначействе на запрос “Ъ” о том, по какому принципу будут отобраны ведомства и предметы централизованных закупок, вчера не ответили — ранее, впрочем, при подобных преобразованиях ведомства соглашались учитывать техническую готовность коллег к новым форматам работы.

Диана Галиева