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Коммерсантъ FM
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Запчасти догоняют рынок

Продажи деталей для LCV и спецтехники пустились в рост

Спрос на запчасти для коммерческого транспорта (LCV) и спецтехники в России растет, отмечают игроки рынка и эксперты. Тренд на это зафиксировали в «Авито»: за восемь месяцев продажи в физическом выражении выросли на 54%. В целом по рынку эксперты говорят о росте продаж в пределах 15% по разным категориям запчастей, отмечая, что спрос в этом сегменте следует за ростом рынка самих машин.

Рисунок: Виктор Чумачев, Коммерсантъ

Рисунок: Виктор Чумачев, Коммерсантъ

По данным «Авито», за январь—август продажи запчастей для коммерческого транспорта и спецтехники выросли в полтора раза относительно аналогичного периода годом ранее. Собеседники “Ъ” отмечают, что доля этого сервиса на рынке небольшая, но вполне может демонстрировать общую тенденцию. В сегменте коммерческого транспорта их доля занимает около 10%, оценил источник “Ъ”.

Самый заметный рост на «Авито» показали двигатели и комплектующие: их продажи выросли более чем в два раза. На втором месте — электроника и свет. Эти запчасти покупали в два раза чаще. Замыкают топ-3 детали трансмиссии: их продажи выросли на 97%.

Среди брендов лидер роста продаж на площадке сервиса — ГАЗ. Запчасти для этой марки покупали почти в пять раз чаще. Второе место — за китайским брендом Shacman, реализация запчастей для которого увеличилась в два раза. Также вдвое чаще покупали запчасти для Hyundai. Следом идут еще два китайских бренда — Howo и Foton. При этом площадка отмечает интерес и к запчастям для докризисных лидеров рынка: так, на 33% возросли продажи для нидерландского бренда DAF, на 24% — для японского Isuzu и на 18% — для немецкого MAN.

Сергей Удалов из «Автостата» подтверждает, что тенденция к росту спроса на запчасти для коммерческого транспорта действительно есть. «В прошлом году был рекордный рынок грузовиков,— пояснил он.— Растущий спрос на запчасти идет в соответствии с рынком. Если мы говорим о легких коммерческих автомобилях, то парк "Газелей" — самый большой, соответственно, растут сроки владения. В этом сегменте на запчасти спрос тоже может расти».

Рынок грузовых автомобилей, по отчету «Автостата», в 2023 году вырос в физическом выражении почти на 71%, до рекордных 143,7 тыс. По итогам восьми месяцев текущего года он упал на 10%, составив 82,8 тыс., однако негативная тенденция в основном обусловлена эффектом высокой базы, поясняет господин Удалов. Что касается легких коммерческих автомобилей, то в 2023 году рынок также демонстрировал рост — на 20%, до 90,4 тыс. машин. За январь—август текущего года продажи в этом сегменте увеличились на 25% в годовом выражении, до 66,5 тыс. машин.

Что касается рынка запчастей для коммерческого транспорта и спецтехники, эксперты подтверждают наличие тенденции увеличения продаж. «В штуках по основным категориям рост спроса не превышает 15%»,— оценивает рынок Дмитрий Бабанский из SBS Consulting. Он также отмечает, что в денежном выражении рост рынка куда более значительный. Основная причина прозаична, говорит он: рост цен из-за курса, стоимости финансирования и логистики.

Как восстанавливается рынок легких коммерческих автомобилей

В самом «Авито» рост продаж связывают с ростом рынка коммерческого транспорта, в том числе сегмента спецтехники с наработкой. «Обслуживание таких машин требует возможности быстрого доступа к самым ходовым запчастям,— отмечает руководитель бизнес-направления "Запчасти и автосервисы" в "Авито" Алексей Головин.— Именно поэтому компании стремятся обогащать собственные складские запасы».

Наталия Мирошниченко

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