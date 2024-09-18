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Коммерсантъ FM
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За паломниками потянулись туристы

Прямое авиасообщение с Саудовской Аравией могут открыть в январе

По данным “Ъ”, прямые рейсы с января 2025 года между Россией и Саудовской Аравией могут начать «Аэрофлот», который летал туда с 2006 года, и местный лоукостер Flynas. О вероятном возобновлении авиасообщения с этой страной с нового года публично заявили в Российском союзе туриндустрии. С 2023 года пассажиропоток в этом направлении удвоился: если раньше туда летали в основном для паломничества, то сейчас все чаще на экскурсии, шопинг и концерты западных звезд. По мнению ряда собеседников “Ъ” на рынке, прямые перелеты могут вдвое усилить интерес туристов к этому направлению.

Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ

Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ

Как рассказали “Ъ” источники на туристическом рынке, «Аэрофлот» может возобновить прямое авиасообщение с Саудовской Аравией со следующего года. Перевозчик выполнял туда рейсы с 2006 года до начала ковидных ограничений. Вторым назначенным перевозчиком должна стать местная Flynas. Предполагается, что рейсы будут выполняться в Эр-Рияд и Джидду.

При этом постоянные допуски на полеты туда есть также у авиакомпании Utair, а в марте их получил входящий в «Ростех» перевозчик Red Wings. В «Аэрофлоте» и Red Wings не стали комментировать ситуацию, “Ъ” направил запрос в Минтранс и Flynas.

О том, что РФ продвинулась в процессе проработки прямых авиарейсов с Саудовской Аравией и рассчитывает на их запуск уже в 2024 году, в июне «РИА Новости» сообщал замглавы Минэкономики Дмитрий Вахруков. На ВЭФ-2024 в министерстве уточнили, что начало прямых перевозок ожидается с 2025 года и пассажиропоток в этом направлении может увеличиться втрое. Российский союз туриндустрии (РСТ) рассчитывает, что это произойдет в январе, сообщил 18 сентября вице-президент РСТ Дмитрий Горин. Как уточнил “Ъ” господин Горин, это направление со стыковочными рейсами уже сегодня присутствует в предложении туроператоров, но сдерживающим турпоток фактором помимо отсутствия прямой перевозки остается также стоимость электронной визы: для россиян она составляет около $135.

Кроме того, на интерес туристов также влияет специфика страны — «это безалкогольный отдых».

Согласно данным Министерства по туризму Саудовской Аравии, в 2023 году россияне совершили в страну 131 тыс. поездок, год к году показатель вырос более чем в два раза. В этом году интерес к поездкам в Саудовскую Аравию вырос в три раза относительно 2023 года, говорит представитель «Интуриста» Дарья Домостроева. Но прогноз по увеличению пассажиропотока до 300–400 тыс. человек, по мнению Дмитрия Горина, достижим только с учетом перелетов с целью паломничества.

Традиционно, по словам Дарьи Домостроевой, это направление рассматривалось для хаджа и умры (паломничество вне месяца зуль-хиджа), но сейчас к стране проявляют высокий интерес классические туристы, приезжающие в рамках экскурсионных программ и пляжного отдыха. Интерес для таких гостей представляют Эр-Рияд, Джидда и регион Аль-Ула, где расположен город Хегра, говорит госпожа Домостроева. В «Интуристе» рассчитывают на дальнейший рост интереса к Саудовской Аравии за счет активного строительства новых курортных отелей, развития полетных программ ближневосточных перевозчиков и упрощения процедуры оформления визы. На пляжах гостиниц туристы, по словам Дарьи Домостроевой, могут находиться в открытых купальниках, в то время как в общественных зонах отдыха предполагается «закрытый» дресс-код.

В «Русском экспрессе» отмечают, что россияне также приезжают в Саудовскую Аравию на концерты западных звезд и спортивные мероприятия, такие как автомобильные гонки, соревнования по боксу и борьбе.

Согласно данным «Слетать.ру», сейчас забронировать тур на двоих на неделю в Саудовскую Аравию с вылетом из Москвы и пересадкой в Баку в период первой половины октября можно за 236,5 тыс. руб. с проживанием в отеле категории «четыре звезды» на базе полупансиона.

Саудовская Аравия рассматривается как важное направление въездного туризма для России. В первом полугодии 2024 года, согласно данным погранслужбы ФСБ, в страну приехали 17,3 тыс. саудовцев против 1,6 тыс. в аналогичный период прошлого года.

Айгуль Абдуллина, Александра Мерцалова

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