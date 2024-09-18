Лесов не отдают ни пяди

Муниципальные власти в Подмосковье пытаются преодолеть сопротивление Минобороны РФ, которое не позволяет проложить автомобильный обход Наро-Фоминска по землям военных лесничеств. Чиновники намерены доказать в арбитраже право муниципалитета на распоряжение спорными участками. Эксперты говорят, что подобные земельные споры нередки из-за ошибок в госреестрах данных.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Сафрон Голиков, Коммерсантъ Фото: Сафрон Голиков, Коммерсантъ

“Ъ” обнаружил в картотеке Арбитражного суда Московской области иск комитета по управлению имуществом администрации Наро-Фоминского городского округа к Минобороны и подведомственному ФГКУ «Управление лесного хозяйства и природопользования». Третьим лицом выступает среди прочих ООО «Наро-Фоминская платная дорога» (дочерняя структура ООО «Платная дорога»).

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Как рассказали “Ъ” в ООО «Платная дорога», поводом для иска стали проблемы при реализации проекта автомобильного обхода Наро-Фоминска. Строительство трассы длиной 2,6 км с двумя путепроводами предусмотрено концессионным соглашением 2016 года между администрацией города и упомянутым ООО. Компания планировала вложить в объект 1 млрд руб. и впоследствии взимать плату за проезд (70 руб. за легковое авто). Это первая в России муниципальная концессия для строительства дороги без привлечения бюджетных средств.

В процессе реализации проекта выяснилось, что часть земель, по которым должна пройти трасса, находится в ведении Минобороны.

«Но по данным ЕГРН, эти участки относятся к неразграниченной собственности, право распоряжаться которой принадлежит муниципальному образованию,— пояснили “Ъ” в компании "Платная дорога".— Поскольку имеет место пересечение границ участков, совместно с концедентом решается вопрос об их разграничении для дальнейшей реализации проекта».

В администрации Наро-Фоминска ситуацию “Ъ” не прокомментировали. Из актов исполнения соглашения (опубликованы на сайте администрации) следует, что проблема обнаружилась в 2021 году. Концессионер обращался в Минобороны с просьбой исключить участки из границ военных лесничеств, но получил отказ. В 2023 году администрация подала первый иск к военному ведомству о признании незаконным этого решения. Но Арбитражный суд указал, что спорные участки находятся в бессрочном пользовании Минобороны и нет оснований их отчуждать. Кассация осталась без удовлетворения.

По данным, опубликованным на сайте администрации Наро-Фоминска в ноябре 2023 года, концессионер вложил в проект в общей сложности более 315 млн руб. (включая средства на обслуживание кредитов). В текущем иске администрация требует признать «отсутствующим» право собственности на участок.

В Минобороны не ответили на запрос “Ъ”.

Запись ЕГРН носит правоподтверждающий, а не правоустанавливающий характер, говорит партнер адвокатского бюро Nordic Star Арина Довженко: «ЕГРН объединяет сведения двух реестров: Государственного кадастра недвижимости и Единого реестра прав на недвижимое имущество и сделок с ним, которые велись до 2017 года. Нередки ситуации наличия противоречия сведений, которые могли перекочевать в ЕГРН». Подобные ситуации имеют место практически во всех регионах, добавляет руководитель практики «Строительство и недвижимость» юридической компании ProLex Виктор Морозов: «Права Минобороны на участки зачастую не зарегистрированы в реестре прав на недвижимое имущество, что и приводит к подобным сюрпризам как для частных лиц, так и для муниципальных образований и субъектов. Мне известны случаи, когда региональным властям удавалось договориться с министерством и участки исключались из состава земель Минобороны. Но это процесс долгий и кропотливый».

Земли Минобороны на юго-западе Подмосковья не впервые создают сложности для дорожников. Так, при проектировании ЦКАД в 2008–2011 годах власти решили западную часть трассы (5-ю секцию) делать не новой дорогой, а включить в нее участок «малой бетонки» А-107. Как рассказывал “Ъ” бывший глава «Автодора» Сергей Кельбах в августе 2013 года, это произошло из-за того, что проектировщикам не разрешили пройти по землям Таманской дивизии в Наро-Фоминском округе. Более того, Минобороны пытается через суд признать незаконным изъятие в 2021 году в пользу Росавтодора одного из участков для строительства 1-й секции ЦКАД (“Ъ” сообщал об этом в мае).

Иван Буранов