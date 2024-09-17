Чуланное настроение

К началу осени 2024 года в российских городах-миллионниках число складов для индивидуального хранения выросло на 17%. Высокий спрос на такие объекты эксперты объясняют в том числе уменьшением средней площади жилья в новых домах: граждане ищут способы хранить сезонные вещи и спортинвентарь вне квартир.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

Как следует из подсчетов сервиса 2ГИС, сделанных по запросу “Ъ”, к началу сентября 2024 года число складов self storage (для индивидуального хранения) в городах-миллионниках России достигло 739, что на 17% больше год к году. По данным аналитиков, наибольший прирост числа таких объектов зафиксирован в Екатеринбурге — на 34%, до 71, и в Новосибирске — на 19%, до 43. В Москве и Санкт-Петербурге их количество выросло соответственно на 16%, до 304, и на 13%, до 155.

По данным Ассоциации компаний индивидуального хранения (АКИХ; объединяет операторов self storage, включая «Складовку», «Хоумсклад», «Сити-бокс»), в январе—июне 2024 года в Москве появилось четыре новых склада такого формата. Объем ввода таких объектов растет, хотя и остается несколько ниже уровня спроса, отмечает партнер консалтинговой компании NF Group Константин Фомиченко. По данным сервиса «Чек Индекс», в январе—июле 2024 года спрос на аренду площадей для хранения вещей по всей России вырос на 7% по сравнению с аналогичным периодом 2023-го.

961 тыс. квадратных метров составил объем нового предложения на рынке складской недвижимости РФ в январе—июне 2024 года, по данным Nikoliers.

В АКИХ подтверждают высокую заполняемость таких складов — на уровне 85% и выше. У оператора Prostor доля свободных боксов не превышает 5%, уточнил гендиректор компании Сергей Журавлев. По его словам, высокий спрос сформирован, в частности, за счет жителей небольших квартир, которых становится все больше. По данным сервиса мониторинга новостроек bnMAP.pro, только в старых границах Москвы средняя площадь квартир в новостройках с января 2019 по май 2024 года сократилась на 26,51% — с 71,1 до 56,2 кв. м.

Кроме того, добавляет господин Журавлев, граждане, купившие квартиры в новостройках, прибегают к self storage для хранения вещей и стройматериалов, пока идет ремонт в их новом жилье. При этом, по его подсчетам, средняя площадь запрашиваемого клиентами бокса, например, в Санкт-Петербурге сейчас составляет 3–3,5 кв. м против 2,3 кв. м два года назад.

По словам эксперта, спрос на хранение товаров или оборудования в таком формате начал также расти с увеличением числа индивидуальных предпринимателей, торгующих на маркетплейсах. Доля клиентов-юрлиц у оператора Prostor составляет примерно четверть. Исполнительный директор АКИХ Наталья Мацнева также отмечает, что произошел существенный рост доли арендаторов из числа юрлиц.

Растущий спрос в сочетании с увеличивающейся инфляцией привели к росту цен.

По данным «Чек Индекса», в январе—июле 2024 года средний чек на услуги хранения вещей или аренды площадей для хранения вещей вырос на 12% год к году, до 2,7 тыс. руб. в месяц. В целом за 2024 год операторы собирались поднять цены минимум на 10%, уточняет Сергей Журавлев. Впервые заявлена стоимость больше 5 тыс. руб. за кв. м в месяц, добавляют в АКИХ.

Застройщики также активно проектируют кладовые помещения в жилых комплексах. По подсчетам директора департамента аналитики Nikoliers Людмилы Герлиц, в августе 2024 года в 101 строящемся в Москве ЖК спроектировано более 6,7 тыс. кладовых средней площадью 4,5 кв. м каждая. Гендиректор DNA Realty Антон Белых считает, что сегмент будет стабильно развиваться, но без взрывного роста. Среди сдерживающих факторов для открытия новых складов такого формата в ЖК он называет конкуренцию за небольшие площади с кафе и магазинами, за большие подвальные помещения — с дарксторами.

Виктория Колганова