«Создать мягкий материал на основе твердого»

Итальянская мебельная компания Edra не раз в своей истории экспериментировала с обивкой диванов и кресел, порой выбирая совершенно уникальные ходы. Например, для модели On The Rocks была взята ткань, по фактуре похожая на мох, а материал с холодным блеском, напоминающий лед, использовали для знаменитого дивана Pack со спинкой в форме лежащего белого медведя. В штаб-квартире компании есть целый отдел, занимающийся исключительно текстилем. Порой, если обивку с определенными характеристиками сложно найти, дизайнеры самостоятельно разрабатывают материал, способы кроя и сборки, чтобы мебельная «одежда» идеально села на конкретную модель и полностью раскрыла ее потенциал. В этом году фабрика представила публике целую коллекцию текстиля с необычной концепцией. Мерцающие обивочные ткани Minerals имитируют поверхность 11 минералов, встречающихся в природе,— это кальцит, галенит, белый кварц, оникс, церуссит, пирит, лимонит, геденбергит, гематит, ильваит и содалит. Еще три модели воспроизводят металлы: серебро, светлое и темное золото. «Ъ-Стиль» поговорил о проекте с вице-президентом и совладелицей бренда Моникой Маццей, лично принявшей участие в создании коллекции.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Вице-президент и совладелица бренда Edra Моника Маццей

Фото: Джованни Гастела Вице-президент и совладелица бренда Edra Моника Маццей

Фото: Джованни Гастела

— Расскажите, пожалуйста, подробнее, как родилась эта идея?

— На самом деле случайно, как это часто бывает. Как-то во время отдыха, прогуливаясь, я обратила внимание на мерцающую на солнце каменную плиту. Я остановилась, чтобы получше рассмотреть ее, потрогать, какая она на ощупь, в общем, оценить ее красоту. Поверхность камня так выразительна — в ней есть изменчивые цвета, она может быть зернистой или матовой. Естественные неровности, несовершенства выглядят очень художественно. И я представила себе, как хорошо бы было воплотить все эти уникальные свойства камня в коллекции текстиля и обить такой тканью диван или кресло: возможно, даже не одну модель, а сразу несколько. В итоге новую обивку Minerals уже «примерили» модели Flap, On the Rocks, Standard, Standway, Standalto, Sherazade, Chiara.

— Как долго велась работа над проектом?

— Мы начали в августе прошлого года. Все ткани жаккардовые, но отличаются по составу, свойствам материала, плетению, потому что каждый камень, который мы имитировали, имеет свои особенности. Это было невероятное исследование и опыт: создать мягкий материал на основе твердого. Труднее всего оказалось выбрать одни текстуры и исключить другие. Скажу честно, они все были прекрасны. Потом мы решили добавить золото и серебро, теперь в коллекции всего четырнадцать тканей.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Диван от фабрики Edra с обивкой новой ткани Minerals

Фото: Edra Диван от фабрики Edra с обивкой новой ткани Minerals

Фото: Edra

— Планируете расширять линейку?

— Давайте дождемся следующего Миланского салона, и вы все сами узнаете.

— Рассматривали ли вы процесс создания ткани как творческий поиск и эксперимент или вас скорее увлекала техническая сторона?

— Мне интересен весь процесс от и до. Знаете, в Edra мы всегда что-то изобретаем, занимаемся исследованием материалов и технологий — это касается и форм, и механизмов для удобства моделей, и обработки используемого материала, и выбора покрытия. Это все важные составляющие продукта, если хочешь создать что-то новое и неординарное. Ткани тоже разрабатываются с вниманием к каждой детали. Затем текстиль необходимо довести до ума, усовершенствовать именно для конкретной модели. Мы рассматриваем обивочную ткань как неотъемлемую часть проекта. Для мебели с обивкой под золото мы даже сделали специальные ножки неровной формы, напоминающие золотые слитки.

— Как вы думаете, какую роль обивка играет в восприятии дизайнерского объекта?

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Диван от фабрики Edra с обивкой новой ткани Minerals

Фото: Edra Диван от фабрики Edra с обивкой новой ткани Minerals

Фото: Edra

— Это все равно что костюм, который должен идеально сидеть, чтобы произвести должное впечатление. Технические характеристики наших моделей индивидуальны, точно так же обивка продумывается отдельно. Цвет обивочной ткани во многих случаях является сильным выразительным средством. Мерцающие на свету обивки всегда создают особую глубину. Мне нравятся мягкие на ощупь, текстурные ткани. Благодаря способности поглощать или отражать свет ткань также передает разные ощущения мягкости.

— Как рекомендуете ухаживать за вашими тканями?

— Рекомендуется химчистка, бережный уход. Minerals используются только в помещении, эти обивочные ткани не является водонепроницаемыми и не подходят для уличной мебели. Обивочный текстиль для использования на открытом воздухе у нас есть в коллекции Every Place.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Обивочные ткани из коллекции Minerals имитируют поверхность 11 природных минералов

Фото: Edra Обивочные ткани из коллекции Minerals имитируют поверхность 11 природных минералов

Фото: Edra

— Назовите, по вашему мнению, три наиболее важные характеристики тканей для интерьера.

— Для Edra это, во-первых, плотность ткани, обеспечивающая идеальную посадку. Во-вторых, мягкость, дающая возможность получить чувственное удовольствие от прикосновения к ней. И наконец, прочность и долговечность. Потому что качество имеет основополагающее значение. Всегда.

Беседовала Елена Кананыкина