Intel пошла по пути сокращения

Компания Intel существенно сократит расходы и радикально пересмотрит бизнес. В попытках преодолеть самый серьезный кризис за всю свою историю совет директоров американской корпорации принял очередное решение по сокращению издержек, сообщает Wall Street Journal. Так, генеральный директор компании Патрик Гелсингер заявил, что строительство заводов в Германии и Польше будет приостановлено, а производство в Малайзии возьмет паузу, как минимум пока не восстановится спрос на микропроцессоры.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Liu Guanguan / China News Service / VCG / Getty Images Фото: Liu Guanguan / China News Service / VCG / Getty Images

Три года назад техногигант начал разделять разработку и производство чипов. Планировалось, что выпуск микросхем будет организован на самостоятельном дочернем предприятии. Гендиректор Intel подчеркнул, что этот процесс должен быть доведен до конца.

Главный редактор портала Vilianov.com, IT-эксперт Сергей Вильянов напомнил о причинах проблем корпорации: «Главная проблема заключается в предыдущем руководстве Intel: так уж получилось, что при нем в корпорации очень долго занимались какими-то странными вещами. В частности, пытались зачем-то переформатировать компанию из производителя микросхем в производителя чего угодно, вплоть до умных часов и дронов.

Кроме того, в 2018 году генеральный директор Intel Брайан Кржанич был уволен из-за интрижки с коллегой. Репутационно это была не очень приятная история. Проблемы кроются и в многочисленных принятых неудачных решениях, все это продолжалось почти десятилетие. И сейчас Intel огребает действительно по полной, потому что там столкнулись экономика, политика, невозможность привлекать средства в больших количествах.

Вместе с тем прощаться с компанией, у которой патенты вообще во всех сферах, какие только могут быть в IT, преждевременно. К тому же небольшой секрет есть у Intel, о котором они сами никогда не говорят: дело в том, что корпорация очень сильно завязана на Израиль. То есть в этой стране находятся все главные центры разработок, самые передовые фабрики, и было заявлено о строительстве еще одного производства по новейшему техпроцессу. Когда они говорят, что притормозят строительство заводов в Германии и Польше, это, конечно, печально, но о том, чтобы приостановить строительство фабрики в Израиле, речи не идет. Поэтому на самом деле ничего ужасного не происходит».

В августе Intel отчиталась о квартальных убытках, они превысили $1,5 млрд. Для поиска выхода из тяжелой ситуации руководство привлекало экспертов. Тогда сообщалось о планах уволить около 15 тыс. человек в рамках борьбы с кризисом. А также сократить количество офисов на две трети к концу года. Впрочем, гендиректор корпорации подчеркнул, что продажа производства пока исключена.

Как попытки решить проблемы скажутся на ценах продуктов Intel? Главный редактор портала ITZine.ru Сергей Кузнецов считает, что резкого скачка стоимости не произойдет: «У Intel только 50% — это B2C, они очень сильно переформатировались в сторону B2B. Сейчас они понимают, что первый сегмент им важен, но они, к сожалению, потеряли свою долю рынка. За счет новых чипов AMD, за счет быстрого роста этой компании люди не очень хотят покупать продукцию Intel. На ценах в России это скажется, я думаю, не сильно. Ведь к нам все равно это завозится только по параллельному импорту, так что повышение составит примерно 10%.

Проблема корпорации в том, что Intel решила побежать во все стороны сразу. В целом их шаги выглядят довольно взвешенно, но, на взгляд инвесторов, довольно хаотичны их действия: сокращение штата и производства. Не всегда это, к сожалению, приводит к каким-то хорошим результатам.

С 2016 года начались большие проблемы, они начали терять деньги. Инвесторы перестали в них верить, а нет денег — нет новых разработок. Кроме того, у Intel есть проблемы и с последними чипами: компании грозят суды, потому что они перегреваются и выходят из строя. Ничего хорошего пока что им это не сулит, если только не найдется какое-то очень классное решение. Например, они могут выпустить какой-то отличный продукт для работы с искусственным интеллектом. У Intel пока эти продукты довольно слабенькие».

Акции Intel с начала 2024 года резко снизились: почти на 60%. Но на прошлой неделе Bloomberg сообщил, что техногигант получил федеральные гранты в размере $3,5 млрд в рамках секретной программы по производству чипов для Пентагона. На этом фоне бумаги Intel начали дорожать. Только за 17 сентября стоимость акций выросла больше чем на 6%.

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Анна Кулецкая