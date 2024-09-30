Круг мастеров

В начале осени, с 1 по 30 сентября, в Венеции в Фонде Джорджо Чени развернула свою работу биеннале Homo Faber 2024. Этот выставочный проект (латинское название можно перевести как «Человек-творец» или «Человек-создатель») посвящен традиционным ремеслам Европы и всего мира, его цель — показать современные изделия и сохранившиеся уникальные техники ручного труда, мир ремесел во всем его многообразии и живом развитии как важную часть культуры и цивилизации.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Работы «Без названия» Питера Олсона в разделе Afterlife

Фото: Alexandre Vazquez © Michelangelo Foundation Работы «Без названия» Питера Олсона в разделе Afterlife

Фото: Alexandre Vazquez © Michelangelo Foundation

Два основателя биеннале заслуживают звания экспертов в сфере ремесленного производства. Один из них — Йохан Руперт, владелец Richemont Group, управляющей в числе прочего такими легендарными ювелирными и часовыми марками, как Cartier, Buccellati, Jaeger LeCoultre и Vacheron Constantin. Другой — его правая рука Франко Колоньи, профессор, историк искусства, исследователь и журналист, проработавший почти полвека в Cartier, писавший статьи во многие мировые медиа, а также выпустивший книгу «Похвала руке» о ювелирном искусстве мастеров Van Cleef & Arpels. В 2016 году они поставили себе амбициозную задачу — собрать рукотворные шедевры со всего света в рамках одной масштабной выставки и, более того, создать новый мировой знак качества для мастерских и ателье, такой же, как у Michelin в области гастрономии.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Раздел The Birth courtyard с серией гобеленов «Гусиная игра» Найджела Пика

Фото: Giulio Ghirardi © Michelangelo Foundation Раздел The Birth courtyard с серией гобеленов «Гусиная игра» Найджела Пика

Фото: Giulio Ghirardi © Michelangelo Foundation

Время и место выбрали подходящее: Венеция, один из главных городов Ренессанса, плюс даты на пересечении двух международных флагманских событий — Венецианской биеннале современного искусства и кинофестиваля, когда в город стекаются весь мировой арт- и киноистеблишмент и коллекционеры высокого полета.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Раздел The Celebration Room, оформленный арт-директорами биеннале Лукой Гуаданьино и Николо Розмарини. Ковер, Jaipur Rugs. Стол Cenacolo длиной 22 м, Bottega Ghianda

Фото: Giulio Ghirardi / Homo Faber Раздел The Celebration Room, оформленный арт-директорами биеннале Лукой Гуаданьино и Николо Розмарини. Ковер, Jaipur Rugs. Стол Cenacolo длиной 22 м, Bottega Ghianda

Фото: Giulio Ghirardi / Homo Faber

Первая биеннале Homo Faber прошла в 2018 году. В нынешнем, третьем сезоне количество участников увеличилось вдвое, как и число изделий в основной экспозиции. Это примерно 800 изысканных предметов, созданных руками стекольщиков, краснодеревщиков, вышивальщиц, ювелиров, керамистов, каллиграфов, кружевниц, представителей других профессий — всего над изделиями для выставки трудились около 400 мастеров из 70 стран. Из мебели можно было увидеть и примеры реставрации, и классические образцы с тонкой резьбой и позолотой, и современный дизайн. На многих площадках биеннале можно было узнать о технологии процесса и понаблюдать за работой мастера вживую — это всегда завораживающее зрелище. Сценографию в парке и средневековых стенах бывшего монастыря на острове Сан-Джорджо-Маджоре разработали режиссер Лука Гуаданьино и архитектор Николо Розмарини, разбив тему проекта «Путешествие по жизни» на десять глав — своего рода метафорическую прогулку от рождения до смерти.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Инсталляция Уильяма Амора «Театр метаморфоз — букет роз» в разделе Love (courtship)

Фото: Alexandre Vazquez © Michelangelo Foundation Инсталляция Уильяма Амора «Театр метаморфоз — букет роз» в разделе Love (courtship)

Фото: Alexandre Vazquez © Michelangelo Foundation

На протяжении всего месяца биеннале его участники проводили лекции и мастер-классы для зрителей, а все мастера-новички, конечно, войдут в новый гид Homo Faber и обзаведутся заветной наклейкой на дверях своих бутиков.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Объект из металла южнокорейского скульптора Хьечжон Ко

Фото: Alexandre Vazquez © Michelangelo Foundation Объект из металла южнокорейского скульптора Хьечжон Ко

Фото: Alexandre Vazquez © Michelangelo Foundation

Олег Краснов