Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Росрыболовство предупредило о снижении предложения красной икры

Глава Росрыболовства Илья Шестаков заявил, что в 2024 году предложение красной икры на российском рынке снизится по сравнению с прошлым годом. Производство составит примерно 11–13 тыс. т, в то время как в 2023 году оно составило 23,9 тыс. т. Ограничение экспорта лососевых и красной икры господин Шестаков исключил.

Глава Росрыболовства Илья Шестаков

Глава Росрыболовства Илья Шестаков

Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

Глава Росрыболовства Илья Шестаков

Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

«Производство красной икры, конечно, снизится, потому что этот год неурожайный был по лососю. Безусловно, икра будет к столу на Новый год. Около 11–13 тыс. тонн красной икры»,— сказал Илья Шестаков журналистам на VII Международном рыбопромышленном форуме (цитата по «Интерфаксу»).

«Рынок определится с точки зрения ценообразования, но, конечно, предложения гораздо меньше будет в этом году»,— добавил он, комментируя изменения цен на продукцию в нынешнем году. Глава Росрыболовства уточнил, что, несмотря ни снижение вылова, ограничение экспорта лососевых и красной икры сейчас не обсуждается. «С учетом того что, когда мы ее предлагали, ее не поддержали, поэтому пока не планируем»,— сказал Илья Шестаков.

Как сообщало Росрыболовство, к 10 сентября вылов тихоокеанских лососей составил 215,4 тыс. т. Илья Шестаков говорил, что в 2024 году ведомство ожидало вылова порядка 300 тыс. т, но затем снизило прогнозы до 250–260 тыс. т. В 2023 году вылов составил 609 тыс. т (второй результат после рекордного 2018 года), а в четном 2022 году — 272 тыс. т.

По данным Росстата, к концу августа красная икра в России подорожала на 2,3% — максимальный месячный прирост цены с ноября 2022 года. Вице-премьер Дмитрий Патрушев говорил, что объективных предпосылок к подорожанию икры нет, цены повышают «спекулятивно, на фоне слухов».

О расходах рыбной отрасли из-за выплат экспортных пошлин — в материале «Ъ» «Рыбаки взяли курс на пошлины».

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...