Росрыболовство предупредило о снижении предложения красной икры

Глава Росрыболовства Илья Шестаков заявил, что в 2024 году предложение красной икры на российском рынке снизится по сравнению с прошлым годом. Производство составит примерно 11–13 тыс. т, в то время как в 2023 году оно составило 23,9 тыс. т. Ограничение экспорта лососевых и красной икры господин Шестаков исключил.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Глава Росрыболовства Илья Шестаков

Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ Глава Росрыболовства Илья Шестаков

Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

«Производство красной икры, конечно, снизится, потому что этот год неурожайный был по лососю. Безусловно, икра будет к столу на Новый год. Около 11–13 тыс. тонн красной икры»,— сказал Илья Шестаков журналистам на VII Международном рыбопромышленном форуме (цитата по «Интерфаксу»).

«Рынок определится с точки зрения ценообразования, но, конечно, предложения гораздо меньше будет в этом году»,— добавил он, комментируя изменения цен на продукцию в нынешнем году. Глава Росрыболовства уточнил, что, несмотря ни снижение вылова, ограничение экспорта лососевых и красной икры сейчас не обсуждается. «С учетом того что, когда мы ее предлагали, ее не поддержали, поэтому пока не планируем»,— сказал Илья Шестаков.

Как сообщало Росрыболовство, к 10 сентября вылов тихоокеанских лососей составил 215,4 тыс. т. Илья Шестаков говорил, что в 2024 году ведомство ожидало вылова порядка 300 тыс. т, но затем снизило прогнозы до 250–260 тыс. т. В 2023 году вылов составил 609 тыс. т (второй результат после рекордного 2018 года), а в четном 2022 году — 272 тыс. т.

По данным Росстата, к концу августа красная икра в России подорожала на 2,3% — максимальный месячный прирост цены с ноября 2022 года. Вице-премьер Дмитрий Патрушев говорил, что объективных предпосылок к подорожанию икры нет, цены повышают «спекулятивно, на фоне слухов».

О расходах рыбной отрасли из-за выплат экспортных пошлин — в материале «Ъ» «Рыбаки взяли курс на пошлины».