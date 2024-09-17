Число сделок на вторичном рынке недвижимости в Москве сократилось на треть

Количество договоров купли-продажи на вторичном рынке жилья Москвы в августе 2024 года снизилось на 36,3% по сравнению с августом 2023 года. При этом относительно того же месяца 2022 года число сделок увеличилось на 15,3%.

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«Если июль стал пиковым значением года, когда покупатели недвижимости продолжали реагировать на изменение ключевой ставки и условий льготного кредитования, то август соответствует среднегодовому показателю сделок на вторичном рынке (~11 тысяч переходов прав в месяц)»,— приводит слова управления Росреестра по Москве Игоря Майданова пресс-служба ведомства.

В сообщении управления указано, что в июле 2024 года Росреестр зарегистрировал 11,1 тыс. сделок на вторичном рынке жилья в Москве. Всего с начала года в столице заключили 90,3 тыс. договоров купли-продажи. За первые восемь месяцев 2023 года этот показатель превышал 110,5 тыс. сделок. За тот же период 2022-го — 85,9 тыс.

В начале сентября «Ъ» писал, что средняя стоимость вторичной недвижимости в крупнейших городах за месяц выросла на 0,2%. В Москве средняя цена 1 кв. м. жилья на вторичном рынке составила 335,8 тыс. руб.

Подробнее — в тексте «Ъ» «Вторичная недвижимость перешла к затишью».