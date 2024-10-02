Камера, перебор!

Вот и прошел первый месяц осени, а с ним отгремели и презентации новых сезонов онлайн-кинотеатров. Из стройного ряда сменяющих друг друга вечеринок выбились лишь «Иви» и Okko: эти участники рынка анонсировали новые проекты либо еще в прошлом году, либо на индустриальных фестивалях. А презентацию нового сезона Kion и вовсе замаскировали под премьеру «Амуры» — оригинального сериала онлайн-кинотеатра при поддержке Института развития интернета. Так, перед показом на экране «Октября» демонстрировался пятиминутный ролик, в котором актер Юрий Колокольников рассказал об основных достижениях платформы и планируемых к выпуску в 2025 году проектах. «Классический» формат презентации реализовали лишь «Кинопоиск» и Premier.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Юлия Юрасова

Фото: Алексей Назаров, Коммерсантъ Юлия Юрасова

Фото: Алексей Назаров, Коммерсантъ

В результате в новом сезоне онлайн-кинотеатров было представлено как минимум десять оригинальных проектов у каждой платформы. Рекордсменами стали Premier и уже упомянутый Kion: в будущем году стриминги выпустят по 25 проектов. Для сравнения, у неизменного лидера рынка — «Кинопоиска» — заявлено лишь 13 оригинальных проектов. Как и на любом кинопразднике жизни, после просмотра презентаций в кулуарах гости начали обсуждать вопрос, который не дает покоя производителям контента не только в России, но и во всем мире. Речь идет о все больше разгоняющихся ценах на контент.

Топ-менеджеры онлайн-кинотеатров неоднократно говорили о необходимости сдерживания производственной инфляции. В их числе гендиректор Wink Антон Володькин (в интервью РБК в феврале) и директор по контенту подразделения «Яндекса» «Плюс и Фантех» Ольга Филипук (в интервью “Ъ” в июне). «В России на 40% ежегодно растут цены на производство сериалов»,— отмечала госпожа Филипук. Она обещала, что «Кинопоиск» будет постепенно снижать число оригинальных проектов в пользу партнерских. И обещание, как показал новый сезон, платформа сдержала. Остальные же участники рынка продолжают штамповать проекты в погоне за золотым тельцом — своим «Словом пацана». Проект увеличил аудиторию Wink в пять раз в прошлом году.

Контентная гонка сервисов может привести к кризису производства на рынке, говорят мои собеседники в медиаиндустрии: стоимость сезона сериала от восьми эпизодов сейчас уже может составлять от 150 млн до 300 млн руб. И хотя публично участники рынка говорят о снижении числа выпускаемых проектов, они же продолжают завышать цены, предлагая более высокую ставку для «того самого» режиссера, сценариста, оператора и др. Таким образом, остается только ждать, когда рост цен вынудит российские стриминги начать объединение, тем более в зарубежной практике уже есть примеры: HBO Max и Discovery Plus работают в рамках единой платформы Max.

Юлия Юрасова