Титановые сложности

Европа и Россия, которые подчеркнуто придерживаются диаметрально разных позиций по многим торговым вопросам, неожиданно проявили полную солидарность в вопросе защиты своих химических компаний от китайских конкурентов. Как на днях сообщила Financial Times (FT), европейские производители лакокрасочных материалов настаивают на пересмотре антидемпинговых мер ЕС против поставок из Китая диоксида титана. Эта добавка применяется в косметической, фармацевтической и пищевой промышленности, а также как пигмент при производстве красок, добавляющий белизну и яркость цветам, позволяющий отказаться от использования экологически опасных цинка, бария, свинца.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Ольга Мордюшенко

Фото: Алексей Куденко, Коммерсантъ Ольга Мордюшенко

Фото: Алексей Куденко, Коммерсантъ

Игроки лакокрасочного сектора из ЕС опасаются, что тарифы вплоть до 39,7% на китайский диоксид титана приведут к закрытию заводов и «дальнейшему разрушению промышленной базы» региона. Введение заградительных пошлин вызовет повышение цен, снижение конкуренции местных производителей и продолжительный спад в отрасли, цитирует FT представителей компаний. А в случае перенаправления китайских поставок на другие рынки, полагают они, Европу ждет дефицит сырья и перебои в производстве. По мнению производителей, пошлины были бы приемлемы, если бы вводились постепенно, а для пострадавших в прошлые годы от конкуренции с Китаем европейских производителей диоксида титана были бы увеличены субсидии.

Российские производители красок могли бы подписаться если не под каждым словом европейских коллег, то под их основными тезисами точно. Антидемпинговые пошлины на импорт из Китая диоксида титана сейчас рассматриваются и в ЕЭК. По итогам антидемпингового расследования пошлины предлагались в 14,27–16,25% в зависимости от производителя на пять лет. В отличие от Европы, в ЕАЭС всего один производитель этого вещества, и второй завод может быть построен не раньше 2026 года. И, как заявляли российские производители красок, качество пигмента у российского предприятия и китайских поставщиков существенно различается, потому переход на локальную добавку грозит снижением качества продукции и ростом импорта готовых красок.

Совпадение позиций европейских и российских производителей красок по этому вопросу, видимо, вряд ли поможет компаниям защитить свои интересы. И на внутренних рынках регионов сложится ситуация, когда протекционистские меры в отношении одной отрасли вредят другой, что поставит перед регуляторами РФ и ЕС вопрос — кого поддержать. Бизнесу же, где бы тот ни находился, видимо, пора привыкать отвыкать от всех преимуществ глобальной экономики.