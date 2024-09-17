Около 67% жителей Сочи недовольны качеством воды

В Сочи порядка 67% жителей не удовлетворены качеством воды. Годом ранее показатель составлял 55%, говорится в исследовании компании WATWELL, являющейся резидентом инновационного центра «Сколково», подготовленном для «Ъ-Сочи».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

По данным опроса, большинство жителей Сочи (76%) осознают важность регулярного потребления воды и знают о возможных последствиях обезвоживания (54%). Многие стараются пить не менее литра жидкости в день, однако качество воды вызывает беспокойство.

В Краснодаре качеством воды недовольны также 67% респондентов. Год назад такой ответ дали 53% опрошенных. Важность регулярного потребления воды осознают 78% жителей кубанской столицы.

Аналитики заявили, что большинство респондентов не следят за количеством выпиваемой жидкости и пьют воду по мере возникновения жажды (71%). Почти две трети опрошенных недовольны качеством водопроводной воды в своем регионе. При этом половина опрошенных регулярно пьют водопроводную воду. Подавляющее большинство используют фильтры.

Вячеслав Рыжков