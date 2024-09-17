Сбербанк снизил дисконт по ипотеке

Сбербанк (MOEX: SBER) изменил условия по ипотеке с 17 сентября. Размер дисконта сокращен с одного процентного пункта до 0,5 п. п. для зарплатных клиентов. При первоначальном взносе от 20% скидка уменьшится с 0,7 п. п. до 0,5 п. п.

Сбербанк объяснил изменения ростом стоимости облигаций федерального займа. Ставки по базовым ипотечным кредитам на «Домклике» остаются без изменений. Информацию Сбербанка приводит ТАСС.

Центробанк 13 сентября повысил ключевую ставку с 18% до 19%. Свое решение регулятор связал с недостаточным замедлением инфляции — годовой рост показателя может оказаться выше прогнозного из-за растущих инфляционных ожиданий и по-прежнему высоких темпов кредитования.

Подробнее — в материале «Ъ» «ЦБ шагнул дальше».

Леонид Уварчев