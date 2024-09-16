Владелец ТЦ «Афимолл» не подтвердил информацию о падении лифта

Информация о падении лифта в торговом центре «Афимолл» в «Москва-Сити» не соответствует действительности, сообщили ТАСС и «РИА Новости» в компании AFI Development, которая управляет торговым центром.

О том, что в «Афимолле» в зоне разгрузки упал лифт, ранее сегодня, 16 сентября, сообщил РЕН ТВ со ссылкой на источники. По информации телеканала, пострадали три человека, которые находились в лифте в момент падения. Утверждалось, что все трое смогли выбраться самостоятельно. Аналогичную информацию следом распространил ряд Telegram-каналов.

«Техническая служба комплекса проверила исправность и работу инфраструктуры в ТЦ, и на данный момент неисправностей в части работы лифтов, а также инженерных систем комплекса не зафиксировано»,— сообщили в AFI Development.

Милена Костерева