Как будут функционировать «региональные отряды»
Основные положения законопроекта:
- губернаторы вправе принимать меры по усилению охраны общественного порядка и обеспечению общественной безопасности, в том числе с использованием боевого ручного стрелкового оружия;
- отряды создаются высшими должностными лицами субъектов РФ в форме государственных унитарных предприятий;
- финансирование отрядов осуществляется из бюджета субъекта РФ;
- основные задачи отрядов — оказание содействия органам военного управления, правоохранительным органам и территориальным подразделениям МЧС в проведении «отдельных мероприятий» по территориальной обороне, усилению охраны общественного порядка, обеспечению общественной безопасности и защите населения и территорий от ЧС природного и техногенного характера;
- отряды состоят из участников постоянного состава (на основании трудового договора) и временного состава (на основании гражданско-правового договора); временные участники на период исполнения функций в отряде освобождаются от основной работы с сохранением должности и заработка и получают вознаграждение, размер которого определяется властями субъекта РФ;
- участниками отрядов могут быть только граждане, пребывающие в мобилизационном людском резерве вооруженных сил РФ;
- на участников отрядов распространяются все права, обязанности, ответственность, а также правовая и социальная защита, установленные для народных дружинников согласно закону «Об участии граждан в охране общественного порядка»;
- участники отрядов имеют право на компенсацию за ущерб здоровью и пенсию в случае утери работоспособности, а их родственники — на пенсию по потере кормильца, погибшего при выполнении гражданского долга.