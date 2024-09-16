Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Как будут функционировать «региональные отряды»

Основные положения законопроекта:

  • губернаторы вправе принимать меры по усилению охраны общественного порядка и обеспечению общественной безопасности, в том числе с использованием боевого ручного стрелкового оружия;
  • отряды создаются высшими должностными лицами субъектов РФ в форме государственных унитарных предприятий;
  • финансирование отрядов осуществляется из бюджета субъекта РФ;
  • основные задачи отрядов — оказание содействия органам военного управления, правоохранительным органам и территориальным подразделениям МЧС в проведении «отдельных мероприятий» по территориальной обороне, усилению охраны общественного порядка, обеспечению общественной безопасности и защите населения и территорий от ЧС природного и техногенного характера;
  • отряды состоят из участников постоянного состава (на основании трудового договора) и временного состава (на основании гражданско-правового договора); временные участники на период исполнения функций в отряде освобождаются от основной работы с сохранением должности и заработка и получают вознаграждение, размер которого определяется властями субъекта РФ;
  • участниками отрядов могут быть только граждане, пребывающие в мобилизационном людском резерве вооруженных сил РФ;
  • на участников отрядов распространяются все права, обязанности, ответственность, а также правовая и социальная защита, установленные для народных дружинников согласно закону «Об участии граждан в охране общественного порядка»;
  • участники отрядов имеют право на компенсацию за ущерб здоровью и пенсию в случае утери работоспособности, а их родственники — на пенсию по потере кормильца, погибшего при выполнении гражданского долга.

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...