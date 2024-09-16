Декларация о разводах

Внефракционный депутат Госдумы Евгений Марченко в понедельник внес в палату законопроект, которым предлагается разрешить чиновникам и депутатам не подавать декларацию о доходах супруга, если они находятся в процессе развода. Это позволит учесть реальные жизненные ситуации, объясняет автор поправок. Эксперты считают, что описанные депутатом проблемы вполне разрешимы и при действующем регулировании.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Внефракционный депутат Госдумы Евгений Марченко

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ Внефракционный депутат Госдумы Евгений Марченко

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

В пояснительной записке к своему проекту Евгений Марченко напоминает, что закон «О противодействии коррупции» обязывает определенные категории госслужащих и депутатов подавать декларацию за себя и за супруга, не учитывая ситуации, когда брак практически распался. А это может стать проблемой, особенно в ситуации развода, который часто сопровождается конфликтами между супругами, предупреждает депутат.

В таких условиях служащий может не иметь доступа к информации о доходах супруга или получить недостоверную информацию, столкнувшись с риском увольнения за неподачу декларации или предоставление недостоверных сведений.

Более того, потребность в подобной информации может стать инструментом давления на госслужащего, повлиять на его профессиональную деятельность и репутацию, считает господин Марченко.

Решить эти проблемы, по его мнению, поможет небольшое дополнение в действующий закон — о том, что лица освобождаются от подачи сведений о супруге, если на момент подачи сведений в суде рассматривается дело о расторжении брака между ними. Если же брак не будет расторгнут, служащий обязан представить сведения о доходах и расходах супруга в течение 30 дней с даты вступления в силу судебного постановления. «Предлагаемые изменения приводят законодательство к логичному и обоснованному регулированию, которое учитывает реальные жизненные ситуации и обеспечивает баланс между общественными интересами и правами отдельных граждан»,— подчеркивается в пояснительной записке.

Сейчас, согласно разъяснениям Минтруда, при невозможности подать декларацию работник должен обратиться с заявлением в уполномоченное подразделение, и каждый случай выносится на рассмотрение ведомственной антикоррупционной комиссии. Нахождение супругов в бракоразводном процессе при наличии подтверждающих документов обычно признается уважительной причиной, а вот ссора супругов, которые не планируют развод,— нет.

Существующая практика позволяет признавать фактическое прекращение семейных отношений уважительной причиной непредоставления декларации о доходах супруга, объясняет профессор, завотделом методологии противодействия коррупции Института законодательства и сравнительного правоведения при правительстве Юрий Трунцевский.

Главным же основанием для признания причины неподачи декларации супруга уважительной является доказательство того, что служащий принял все зависящие от него меры по представлению указанных сведений, и выделять частный случай с разводом в законе нецелесообразно, считает эксперт.

Предложенные изменения не охватывают множество других ситуаций, при которых госслужащий де-факто лишен возможности представить декларацию супруга, согласен управляющий партнер адвокатской группы «Ватаманюк & партнеры» Владислав Ватаманюк. По его словам, судебная практика каких-то проблем в этой части тоже не демонстрирует. Но даже если они возникнут, изменение закона излишне — достаточно будет разъяснений Верховного суда, уверен эксперт.

Анастасия Корня