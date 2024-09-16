Безопасника привязали к земле

«Ъ» стали известны детали уголовного дела, в рамках которого на днях Басманный районный суд Москвы заключил под стражу заместителя начальника отдела управления собственной безопасности (УСБ) Главного управления МВД России по Санкт-Петербургу Дениса Хрупина. Ему инкриминируют мошенничество более чем на 30 млн руб., связанное с продажей земли в Ленинградской области. Одновременно с подполковником полиции в СИЗО отправился предприниматель Константин Ошлаков. Защита высокопоставленного силовика настаивает на его невиновности, а доводы следствия считает поспешными.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ

Как следует из судебных документов, уголовное дело против Дениса Хрупина возбуждено 9 сентября Главным следственным управлением Следственного комитета России (СКР). Ему инкриминируют мошенничество, совершенное в особо крупном размере (ч. 4. ст. 159 УК РФ). В СКР считают, что сотрудник УСБ, а также местный предприниматель Константин Ошлаков и другие лица были причастны к преступной схеме, связанной с продажей некоему бизнесмену находившегося в федеральной собственности участка во Всеволожском районе Ленобласти и незаконно получили от него 31,5 млн руб.

В представленном в Басманный суд столицы ходатайстве следствия утверждается, что собранные сведения о личности Дениса Хрупина дают основания полагать, что он может скрыться от правосудия и оказывать давление на свидетелей. «Вероятность наступления этих обстоятельств не может быть предупреждена применением иной, более мягкой меры пресечения, в связи с чем оснований для избрания в отношении Хрупина меры пресечения, не связанной с полной изоляцией от общества, не имеется»,— сказал представитель следствия.

Суд пришел к выводу, что доводы СКР свидетельствуют об обоснованности подозрений в причастности силовика к преступлению, что «объективно усматривается из результатов оперативно-разыскной деятельности, показаний свидетелей».

Сам фигурант все обвинения в свой адрес отрицает. Денис Хрупин и его защита возражали против заключения под стражу, настаивая на домашнем аресте или запрете определенных действий. Адвокат Михаил Крылов пояснил суду, что доводы следствия не обоснованы и документально не подтверждены, а само задержание его подзащитного было произведено незаконно.

Защитник также отметил, что деяние — двухлетней давности и за указанный период Денис Хрупин являлся в органы предварительного расследования и каких-либо попыток скрыться или оказать давление на свидетелей не предпринимал.

Кроме того, указала сторона защиты, у офицера полиции нет недвижимости за пределами России, но есть многочисленные ведомственные награды и постоянный источник дохода. Впрочем, суд эти аргументы не убедили. В этот же день в изолятор отправился и предполагаемый сообщник безопасника Константин Ошлаков.

«Полагаю, что это ошибка, поспешное решение органов следствия о квалификации действий Дениса Хрупина как соучастника. В деле есть огромное количество иных лиц, которые упоминаются в доступных нам материалах, но их правовая роль пока никак не открыта»,— сообщил «Ъ» адвокат Дениса Хрупина Михаил Крылов.

В разговоре с «Ъ» адвокат подтвердил, что его доверитель был знаком с Константином Ошлаковым. На их связь также могут указывать и данные «СПАРК-Интерфакс», согласно которым Константин Ошлаков ранее был учредителем ныне ликвидированного ООО «Алина+» вместе с некоей Екатериной Хрупиной.

На вопрос «Ъ», какое отношение подполковник полиции имеет к земле во Всеволожском районе, господин Крылов ответил, что его подзащитный был лично знаком с участниками гражданско-правовой сделки, о которой идет речь в уголовном деле.

«И потом появилась версия о том, что за этой сделкой якобы стоит действующий сотрудник полиции. Есть только показания одного свидетеля — участника сделки, который и не отрицает того, что у него были финансовые и правовые обязательства перед третьими лицами, которые он не смог исполнить»,— подчеркнул защитник.

Отметим также, что следствие было перенесено из Петербурга в Москву из-за наличия у Дениса Хрупина в силу занимаемой должности устойчивых связей в правоохранительных органах и осведомленности о методах осуществления следственных и оперативно-разыскных мероприятий.

Андрей Кучеров, Санкт-Петербург