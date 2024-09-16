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Канцлер дебютировал в Центральной Азии

Глава правительства ФРГ Олаф Шольц впервые посетил регион

Канцлер Германии Олаф Шольц нанес первый для себя официальный визит в Центральную Азию, посетив Узбекистан и Казахстан. Визит в Астану Олаф Шольц использовал не только для двусторонних переговоров, но и для встречи с лидерами всех пяти центральноазиатских республик (она пройдет во вторник). А до этого в Самарканде немецкий политик сосредоточился на вопросах миграции — в частности, подписал соглашение об упрощенном въезде в ФРГ высококвалифицированных кадров из республики. При этом канцлер ни словом не обмолвился о возможном участии Узбекистана в схеме по депортации афганских мигрантов из Германии, хотя ранее немецкие СМИ сообщали о подготовке такого соглашения.

Канцлер Германии Олаф Шольц (слева) и президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев

Канцлер Германии Олаф Шольц (слева) и президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев

Фото: Reuters

Канцлер Германии Олаф Шольц (слева) и президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев

Фото: Reuters

«Положительная динамика»

Главной темой визита Олафа Шольца в Астану 16–17 сентября стало экономическое сотрудничество. На встрече с немецким гостем президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил, что в 2023 году товарооборот двух стран вырос на 41% и составил $3,9 млрд. Казахстан вошел в четвертый десяток торговых партнеров ФРГ. «Положительная динамика наблюдается и в этом году. За последние семь месяцев объем взаимной торговли превысил $2,3 млрд»,— уточнил казахстанский лидер.

Прямые инвестиции Германии в казахстанскую экономику за один только 2023 год, по словам Касым-Жомарта Токаева, выросли на 64%, достигнув рекордного уровня в $770 млн.

В общей сложности с 2005 года прямые инвестиции из ФРГ составили около $6,7 млрд. Президент уточнил, что во время визита Олафа Шольца стороны договорились о 66 совместных инвестпроектах общей стоимостью $55 млрд.

«Мы с нетерпением ожидаем, что немецкие предприятия расширят свое присутствие в нашей стране, локализовав производство под нашим общим брендом “Сделано в Казахстане с немецким качеством”»,— заявил Касым-Жомарт Токаев на немецко-казахстанском бизнес-форуме. При этом президент отметил, что 90% немецких инвестиций приходится на несырьевой сектор, и это удивительно, учитывая, что Казахстан для Германии в первую очередь важен как энергетический партнер. В 2023 году центральноазиатская республика поставила ФРГ 8,5 млн тонн нефти (против 6,5 млн в 2021 году) и стала третьим крупнейшим поставщиком этого сырья для ФРГ, уступив только Норвегии и США.

Росту способствовал в том числе тот факт, что в прошлом году Казахстан начал перекачивать нефть в Германию напрямую через российский трубопровод «Дружба». Хотя объемы транзита по этому маршруту пока скромные — по оценке агентства Reuters, около 1,2 млн тонн в год. Такой же объем власти Казахстана запланировали и на 2025 год.

Завсектором Центральной Азии ИМЭМО РАН Станислав Притчин в беседе с «Ъ» отметил, что России выгодно увеличение транзита казахстанской нефти в Германию через «Дружбу», потому что это приносит доход за транзит и поддерживает работу инфраструктуры. При этом эксперт уточнил, что Казахстан не сможет полностью заменить Россию для европейских покупателей: закрыть все выпадающие объемы республика просто не в силах ввиду сложной логистики и нехватки транзитных мощностей.

Канцлер Германии Олаф Шольц и президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев

Канцлер Германии Олаф Шольц и президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев

Фото: Reuters

Канцлер Германии Олаф Шольц и президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев

Фото: Reuters

Помимо нефти Казахстан располагает запасами природного газа более 2 трлн куб. м, что тоже немаловажно для немецкой экономики.

«Мы очень рады развивать сотрудничество в области энергетики… Для нас крайне важно поддерживать мирную торговлю, чтобы протекционистские намерения оказались безуспешными. В этом ключе я рад нашей встрече и предстоящей встрече с представителями, президентами всех центральноазиатских государств здесь. Это уже стало доброй традицией»,— подчеркнул, обращаясь к Касым-Жомарту Токаеву, канцлер Германии.

Для Олафа Шольца визит в Центральную Азию — первый за время нахождения на посту канцлера. Его предшественница Ангела Меркель в последний раз посещала регион в 2016 году — тогда это был первый визит немецкого канцлера в Киргизию. В Казахстане госпожа Меркель в последний раз была в 2010 году, а Узбекистан не посетила ни разу (несмотря на приглашение президента Шавката Мирзиёева еще в 2021 году).

В июне 2023 года Центральную Азию — точнее, Казахстан и Киргизию — посетил президент ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер. Тогда журнал Der Spiegel со ссылкой на утекшие документы из МИД ФРГ сообщил, что визит был связан с обновленной концепцией безопасности Германии. Согласно этой концепции, Берлин планирует среди прочего уделять больше внимания странам Центральной Азии, чтобы уменьшить влияние России и Китая.

При этом во время визита господина Штайнмайера на первом плане был кризис в Украине и санкции. В этот раз, судя по официальным заявлениям лидеров ФРГ и Казахстана, Олаф Шольц решил сосредоточиться непосредственно на центральноазиатских вопросах. Но это не значит, что украинской темы совсем не было на повестке.

Будучи в Астане, канцлер заявил о необходимости изучить возможности запуска мирного процесса по Украине. Впрочем, в подробности он вдаваться не стал.

Касым-Жомарт Токаев, в свою очередь, на встрече с канцлером заявил, что в военном отношении Россия непобедима.

«Фактом является то, что в военном отношении Россия непобедима. Дальнейшая эскалация войны приведет к непоправимым последствиям для всего человечества и прежде всего для всех стран, прямо вовлеченных в российско-украинский конфликт»,— подчеркнул казахстанский лидер.

И уточнил, что Астана поддерживает мирный план Китая и Бразилии. При этом господин Токаев добавил, что Казахстан занял равноудаленную позицию в конфликте и сохранил рабочие отношения и с Москвой, и с Киевом.

Позже Олаф Шольц еще раз затронул тему последствий украинского кризиса, отметив: ФРГ не позволит использовать торговые отношения для обхода антироссийских санкций. «Я благодарен за доверительный диалог между нами (ФРГ и Казахстаном.— “Ъ”), благодаря которому мы хотим предотвратить использование торговли между нами для обхода санкций»,— подчеркнул он на встрече с президентом Токаевым.

Эти же темы, вероятно, будут обсуждаться во вторник на саммите с центральноазиатскими лидерами в формате 5+1 (Казахстан, Узбекистан, Киргизия, Таджикистан, Туркменистан + ФРГ).

Кого — позвать, кого — депортировать

До визита в Астану Олаф Шольц посетил Самарканд — третий по численности населения город Узбекистана. Там также особое внимание уделялось экономике — были согласованы инвестпроекты на €9 млрд. Крупнейшей стала инициатива Siemens Energy — компания заключила контракт на строительство электростанций комбинированного цикла. А немецкая Linde Group примет участие в совместном предприятии по производству метанола и аммиака.

В целом стороны подписали восемь документов о сотрудничестве. Главным можно считать соглашение о миграции и мобильности. Олаф Шольц объявил, что этот документ призван упростить въезд в ФРГ высококвалифицированных кадров из Узбекистана.

Нехватка рабочей силы в Германии, по оценкам правительства, к 2035 году достигнет 7 млн человек. При этом в Узбекистане наблюдается обратная картина: безработица в республике по итогам 2023 года составила 8% — это 1,3 млн человек.

Специальный уполномоченный по вопросам миграции Йоахим Штамп заявил немецким СМИ, что Узбекистан — одно из немногих государств, «в котором так много молодых людей с хорошей квалификацией». И этим, как решили в Берлине, стоит воспользоваться.

При этом Олаф Шольц старался изо всех сил подчеркнуть, что он не приехал договариваться о депортации афганских беженцев в Узбекистан. В июне журнал Der Spiegel сообщил, что Берлин ведет переговоры с Ташкентом о возможности отправки афганских граждан обратно в Кабул при посредничестве узбекистанской стороны. План подразумевал, что Германия высылает афганцев в Ташкент, а оттуда они уже улетают в Кабул рейсами авиакомпании KamAir.

Такая сделка позволила бы властям ФРГ депортировать афганцев без переговоров с талибами (движение «Талибан» признано террористическим и запрещено в РФ). Аналогично Берлин уже поступил в конце августа, когда при посредничестве Катара депортировал в Кабул первую группу из 28 афганцев.

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Вопрос депортации встал остро после майского инцидента в Мангейме, когда нелегальный мигрант из Афганистана смертельно ранил ножом трех человек. Полиция позже сообщила, что у преступника не было права находиться в Германии — ему отказали в убежище, но так и не выслали. Все потому, что с 2021 года — после прихода «Талибана» (запрещен в РФ) к власти в Кабуле — власти ФРГ запретили депортацию в эту страну.

Однако Der Spiegel пишет, что о депортации афганцев в третью страну немецкие власти задумались еще до нападения в Мангейме. Сообщалось, что еще в мае делегация из МВД Германии посетила Ташкент, чтобы обсудить решение, которое позволило бы правительству депортировать афганцев без переговоров с де-факто властями Афганистана.

Между тем официальный представитель правительства Германии Штеффен Хебештрайт накануне визита Олафа Шольца в Узбекистан заявил, что «не видит этого вопроса на повестке дня».

«Узбекистан действительно мог бы стать одновременно и посредником в переговорах с Кабулом, и страной-транзитером беженцев. Однако я не думаю, что Ташкент согласится принять у себя афганских беженцев на постоянной основе»,— заявил «Ъ» старший научный сотрудник Института востоковедения РАН Омар Нессар. И пояснил: «Негативное отношение стран Центральной Азии к размещению афганских беженцев на своей территории сформировалось еще в 2021 году, когда США активно вели переговоры на этот счет».

Эльнар Байназаров

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